أمانة المدينة المنورة تنفّذ 1440 جولة لرفع مستوى الإصحاح البيئي

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أمانة المدينة المنورة تنفّذ 1440 جولة لرفع مستوى الإصحاح البيئي

أمانة المدينة المنورة تنفّذ 1440 جولة لرفع مستوى الإصحاح البيئي
http://almnatiq.net/?p=980332
المناطق - واس:

نفّذت أمانة المدينة المنورة 1440 جولة فحص ميداني خلال شهر رمضان المبارك لرفع مستوى الإصحاح البيئي, ومتابعة تطبيق أعمال الفحص والتطهير البيئي في المدينة المنورة, شملت 48 جولة تفقدية في عدة مواقع مستهدفة.

وتضمنت أعمال الفحص والمتابعة التي نفّذتها الفرق الرقابية تطهير ومعالجة بؤر البعوض ومواقعها, شملت 104 بؤر إيجابية مستكشفة للبعوض الناقل لحمى الضنك, ومعالجة 84 ألف متراً طولياً من الأودية والمستنقعات, وتطهير 283 موقعاً.

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