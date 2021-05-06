رصد 173 مخالفة للإجراءات الاحترازية في جدة

المناطق - واس:

كثفت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس جهودها الرقابية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها الإرشادات والتدابير الاحترازية أسفرت عن إغلاق 85 منشأة مخالفة.



وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4236 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 173 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.