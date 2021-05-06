أمانة عسير تكثف جهودها لمعاجلة آثار الحالة المطرية

المناطق - عسير:

رفعت أمانة منطقة عسير مستوى الجاهزية لمعالجة آثار الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام.



وأشارت الأمانة ممثلة في إدارة الطوارئ والكوارث في تقريرها الخاص بالحالة المطرية الصادر اليوم إلى أنها تلقت والبلديات التابعة لها 266 بلاغاً بسبب هطول الأمطار، مشيرةً إلى أن البلاغات تركزت على وجود بعض المستنقعات وتجمعات المياه داخل الأنفاق، بالإضافة إلى طلب صيانة مناهيل تصريف السيول وتعزيز السواتر الترابية وتنظيف مجاري السيول.



وتصدرت أمانة المنطقة النصيب الأكبر من هذه البلاغات بـ 82 بلاغاً، يليها بلدية خميس مشيط بـ 78 بلاغاً من إجمالي البلاغات الواردة، في حين تلقت مراكز الاتصال 226 بلاغاً و40 من التطبيقات الخاصة ببرنامج بلدي “940” على منصات تشغيل الهواتف الذكية.