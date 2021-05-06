قطر.. القبض على وزير المالية في اتهامات فساد

المناطق - وكالات:

أمر النائب العام القطري، الخميس، بالقبض على وزير المالية علي شريف العمادي، بسبب “جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت في الإضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة”.

وأوضح البيان، الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”، أن النائب العام القطري أمر بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة في الأوراق المقدمة بالقضية.

يُشار إلى أن العمادي عُين وزيراً للمالية في يونيو 2013، كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية القطرية، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني بين عامي 2005 و2013.

وفي 4 نوفمبر 2018، عُين نائباً لرئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للسياحة في قطر، وهو عضو بالمجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.