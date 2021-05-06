بلدية خميس مشيط تكثف أعمال التعقيم والتطهير الميدانية

المناطق - عسير:

تكثف بلدية محافظة خميس مشيط أعمال الإصحاح البيئي من خلال زيادة أعمال التعقيم والرش وتطهير الشوارع والأسواق والأحياء والمرافق الحيوية بالمحافظة، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذت لمواجهة جائحة كورونا.



وأوضح رئيس البلدية م.محمد بن ناجم الحويطي أن البلدية نفذت وتنفذ العديد من الحملات المتواصلة لتعقيم وتطهير ورش الشوارع والأسواق والمنتزهات والأحياء والميادين العامة بما في ذلك تطهير وتعقيم وغسل حاويات النظافة العامة، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية وتعزيزاً للجهود الوقائية المكثفة حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع.



وأضاف الحويطي ان الفرق الميدانية مزودة بعدد من الآليات الحديثة تتناسب مع المهام والأعمال المنوطة بها كالنظافة والتعقيم وأجهزة أخرى محمولة على المركبات المتنقلة وهي موزعة على الفرق الميدانية التي تكثف أعمالها على مدار اليوم للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين وذلك حرصاً من البلدية لتحقيق أعلى معايير السلامة الصحية.