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أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين

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أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين

أمير الشرقية يوجه باستمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر لخدمة المواطنين
http://almnatiq.net/?p=980376
المناطق - الشرقية:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الإدارات المعنية في الإمارة، والمحافظات، والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين، ومتابعة إنجاز العمل.

وأكد سموه أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- التي تحرص على كل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم.

ودعا سموه إلى ضرورة تعاون جميع الجهات، وتوفير الخدمات لأهالي المنطقة وزائريها، وقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة، مؤكداً على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وإتباع التوجيهات الصادرة من الجهات الصحية.

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