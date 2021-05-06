أمير جازان يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر

المناطق - جازان - فضه عطيف:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وكلاء الإمارة و محافظي المحافظات ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بالإمارة باستمرار العمل طيلة إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك لخدمة المواطنين والمقيمين والنظر في طلباتهم وإنجاز القضايا والمعاملات المهمة والعاجلة أولًا بأول.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان، عادل بن أحمد الزائري، أن سمو أمير المنطقة وبمتابعة سمو نائبه، أكد على الجهات الحكومية ذات العلاقة ضرورة توفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأبناء المنطقة وزوارها، وتهيئة وتأهيل المواقع والواجهات البحرية والشواطئ والمتنزهات العامة لإتاحة الفرصة لمرتاديها.



وقال: “إن سمو أمير المنطقة سيكون متواجدًا على رأس العمل خلال فترة إجازة العيد للإشراف على الأعمال ومتابعة تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين”، مشددًا على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الوقائية تجاه جائحة كورونا والتوجيهات الخاصة بالحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين من خلال التباعد وارتداء الكمامات والالتزام بكافة التوجيهات الصادرة من وزارة الصحة والابتعاد عن التسوق بالمجمعات التجارية والأسواق خلال أوقات الذروة والتجمعات، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والاحتياجات بالمنطقة، وتكثيف الجهود التوعوية لضمان أمنهم وسلامتهم”.