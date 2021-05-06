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وزراء خارجية مجموعة السبع يجددون التزامهم بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

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وزراء خارجية مجموعة السبع يجددون التزامهم بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي

وزراء خارجية مجموعة السبع يجددون التزامهم بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
http://almnatiq.net/?p=980384

جدد وزراء خارجية مجموعة السبع، التزامهم بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
وأكدوا في بيانهم الختامي لمحادثات لندن مساء أمس التزامهم بضمان ألا تقوم إيران أبداً بتطوير سلاح نووي، وترحيبهم بالمناقشات الجوهرية بين المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة، وبشكل منفصل مع الولايات المتحدة، لتحقيق عودة متبادلة إلى الامتثال للخطة”.
ووصفت المجموعة الإجراءات الإيرانية الأخيرة بخصوص رفع معدلات تخصيب اليورانيم بـ “التطورات الخطيرة للغاية”، مبينة أنه ليس لدى طهران متطلبات مدنية ذات مصداقية تستدعي تلك الدرجة من المخاطر.
كما جددت المجموعة دعمها لأعمال الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) في المراقبة والتحقق للمساعدة في ضمان امتثال إيران تجاه التزاماتها المتعلقة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأدانت المجموعة دعم إيران للقوات بالوكالة والجهات المسلحة غير الحكومية، من خلال التمويل والتدريب وانتشار تقنية الصواريخ والأسلحة، داعية إيران إلى وقف جميع أنشطة الصواريخ الباليستية التي تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231، والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار، والقيام بدور بناء في تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

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