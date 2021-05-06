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لجنة الحج والإسكان والخدمات في الشورى تناقش تقرير هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

لجنة الحج والإسكان والخدمات في الشورى تناقش تقرير هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

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لجنة الحج والإسكان والخدمات في الشورى تناقش تقرير هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة

لجنة الحج والإسكان والخدمات في الشورى تناقش تقرير هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=980410
المناطق - واس

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات – إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى – اجتماعاً عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل , وذلك لمناقشة التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1442/1441هـ، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أحمد بن عمر العارضي ، وعدد من المسؤولين في الهيئة.
وناقش الاجتماع -الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة- أبرز ما تضمنه التقرير السنوي حول أداء الهيئة عن العام المالي المنصرم لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة للعام المالي 1442/1441هـ .
كما تم بحث الخطة الإستراتيجية للهيئة، والمخطط الإقليمي والمخططات الإستراتيجية ودراسات التنمية العمرانية والمشاريع الإنشائية وأهم التحديات التي تواجه الهيئة.
وقدم أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات حول خطة الهيئة، إضافة إلى ما قدمته الهيئة من مبادرات، حيث أجاب المسؤولون على ما تم طرحه من استفسارات تمهيدًا لقيام اللجنة بإعداد تقريرها المتضمن توصياتها لرفعها للمجلس لمناقشتها.
يذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعاتِ والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

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