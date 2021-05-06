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الإفطار الرمضاني على متن القوارب.. يستهوي أهالي الجبيل

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الإفطار الرمضاني على متن القوارب.. يستهوي أهالي الجبيل

الإفطار الرمضاني على متن القوارب.. يستهوي أهالي الجبيل
http://almnatiq.net/?p=980413
المناطق - واس

بات الإفطار على متن القوارب وسط البحر , مطلباً يستهوي أهالي الجبيل وزوارها، الذين فضلوا كسر الروتين اليومي للإفطار بمنازلهم، إلى الإفطار وسط البحر، وذلك في ظل ما تشهده السياحة البحرية في الجبيل من نشاط ملحوظ بفضل مقومات الجذب التي تمتلكها شواطئها وجزرها البكر لمرتاديها.
وتنطلق رحلات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك من مرسى الفناتير ومرسى دارين بمدينة الجبيل الصناعية، حيث تسير الرحلات على امتداد شواطئ المدينة البالغ طولها 17 كيلو متراً، التي تحمل مختلف الموائد الرمضانية.
مُسيّر الرحلات البحرية أو ما يعرف “بالهواوي” خالد المدني، يصف الإقبال على رحلات الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، بالعادة الرمضانية المفضلة لدى الكثير من أهالي الجبيل وزوراها، مؤكداً أن النشاط الذي يشهده مرسى الفناتير طوال شهر رمضان، يعزز بدوره من دخل الصيادين، كما أنه خلق مساراً سياحياً حظي باهتمام الكثير من عشاق الرحلات البحرية.
وبين المدني أن الوقت الذي تستغرقه رحلة الإفطار على متن القارب ساعة ونصف تبدأ قبل أذان المغرب بخمس عشرة دقيقة وتنتهي بعد الإفطار بساعة وربع، فيما توفر القوارب الموائد الرمضانية حسب رغبة الزوار، التي تتضمن بعض من الأكلات الشعبية منها الهريس والبلاليط والثريد وغيرها.
ويحرص مسيّرو الرحلات البحرية في مدينة الجبيل الصناعية على ضرورة التزام المرتادين بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية على متن القوارب، وإلزامهم بتطبيق توكلنا.

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