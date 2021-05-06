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‏ أمانة الشرقية تنفذ 1776 جولة رقابية وتغلق 11 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

‏ أمانة الشرقية تنفذ 1776 جولة رقابية وتغلق 11 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

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‏ أمانة الشرقية تنفذ 1776 جولة رقابية وتغلق 11 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

‏ أمانة الشرقية تنفذ 1776 جولة رقابية وتغلق 11 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء
http://almnatiq.net/?p=980432
المناطق - الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأربعاء 23/09/1442هـ،1764 جولة رقابية، و12 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 11 منشأة مخالفة، وضبط 92 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع.

وأوضحت بأن الجولات الرقابية والحملات التوعوية التي يتم تكثيفها؛ تهدف الى رفع مستوى الالتزام ورفع الوعي لدى المنشآت والعاملين فيها، وتفعيل مبادرة ” ممتثل ” بكافة مدن ومحافظات المنطقة.

وقالت إنها تلقت عبر مركز البلاغات 940 أمس 29 بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، للمنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز، ومتابعتها.

ودَعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940

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