احدث الأخبار

‬قباب المسجد النبوي عمارة إسلامية حديثة تجذب قاصديه
منطقة المدينة المنورة
 ‏ أمانة الشرقية تنفذ 1776 جولة رقابية وتغلق 11 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء
المنطقة الشرقية
 أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لتأهيل بعض الأنفاق بمكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 “الزكاة والضريبة والجمارك” تحث المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع
أبرز المواد
 نائب وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة
محليات
 نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة
محليات
 الإفطار الرمضاني على متن القوارب.. يستهوي أهالي الجبيل
المنطقة الشرقية
 لجنة الحج والإسكان والخدمات في الشورى تناقش تقرير هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الشرقية: اعتماد مخططين سكنيين “خاصة ” بمساحة تتجاوز الـ١٢ مليون متر مربع
المنطقة الشرقية
 تعليم الشمالية يُكرم الفائزين بجائزة جسر للرياضيات
أبرز المواد
 ترقية مدير المراجعة الداخلية بجامعة جازان للمرتبة الثانية عشر
أبرز المواد
 أمير الشرقية يستقبل المشرف على الهيئة العليا للأمن الصناعي
المنطقة الشرقية
‬قباب المسجد النبوي عمارة إسلامية حديثة تجذب قاصديه

‬قباب المسجد النبوي عمارة إسلامية حديثة تجذب قاصديه

منطقة المدينة المنورة
‏ أمانة الشرقية تنفذ 1776 جولة رقابية وتغلق 11 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

‏ أمانة الشرقية تنفذ 1776 جولة رقابية وتغلق 11 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

المنطقة الشرقية
أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لتأهيل بعض الأنفاق بمكة المكرمة

أمانة العاصمة المقدسة تبرم عقداً لتأهيل بعض الأنفاق بمكة المكرمة

منطقة مكة المكرمة
“الزكاة والضريبة والجمارك” تحث المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع

“الزكاة والضريبة والجمارك” تحث المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقرارات ضريبة الاستقطاع

أبرز المواد

‬قباب المسجد النبوي عمارة إسلامية حديثة تجذب قاصديه

‬قباب المسجد النبوي عمارة إسلامية حديثة تجذب قاصديه
http://almnatiq.net/?p=980435
المناطق - واس

للمسجد النبوي مكانة عالية، واهتمام خاص في قلوب المسلمين في أنحاء العالم لورود الفضائل المتعددة، في فضل مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في فضل بنائه وتوسعته فكانت عمارة المسجد النبوي وتشييده على مر العصور موضع اهتمام كبير قدوة بالرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولما له من مكانة عالية، واهتمام خاص في قلوب المسلمين في أنحاء العالم.
واهتمت حكومة المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك المُؤسِّس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله -، حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بإلاضافة إلى البناء والتوسعة بجمالية الإنشاء و الهندسة المعمارية الخاصة ومن ذلك القباب المتحركة في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حيث أصبحت معلمًا من الجمال يعلو المسجد النبوي, يجذب قاصديه.
وتُعد القباب المتحركة من المنجزات الحضارية التي تشد انتباه الزوار والمصلين في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليجدو راحتهم ، ويحصلون على مبتغاهم ومقصدهم ، بأنس وراحة بال واطمئنان حيث تم في التوسعة الكبرى بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله – إنشاء هذه القباب المتحركة والتي تسعى من خلالها للتطوير بالخدمات المقدمة للزوار والمصلين بالمسجد النبوي والتي تدل على حرص واهتمام ولاة الأمر على ما فيه خدمة ومنفعة الإسلام والمسلمين، والعناية بأهم المقدسات الإسلامية.
ويبلغ عدد القباب 27 قبة متحركة يتم صيانتها بشكل دوري وهي مركبة على قاعدة مربعة الشكل طول ضلعها 18 م وتزن كل منها 80 طن وتتحرك على قضبان حديدية بطول إجمالي 1573 م.ط.
وهذه القباب عبارة عن هيكل إنشائي مكسوة من الداخل بقطع خشبية مصنعة من شرائح خشبية بسماكة 2مم من خشب الأرز الصلب مجمعة مع بعضها بمادة الغراء الخاص ومزينة بأشكال خشبية هندسية مميزة وبقطع من الفيروز الأزرق أما خارجياً فهي مكسوة بقطع من السيراميك الصغير موزاييك سداسي الشكل وبقطر 60 مم بلون أساسي هو البيج الفاتح ومزينة بخطوط ظلال هندسية الشكل بلون التركوازي.
وتفتح قباب المسجد النبوي وتغلق آلياً عبر أجهزة تحكم خاصة بها مرتبطة بغرفة التحكم الرئيسية للمحافظة على الهواء البارد داخل المسجد وهي تساعد على توفير المناخ المناسب.
وتمتاز القباب بنقل صدى الصوت لإيصاله بشكل دقيق في أرجاء المسجد النبوي الشريف.

روابط ذات صلة

أمانة المدينة المنورة تنفّذ 1440 جولة لرفع مستوى الإصحاح البيئي

أمانة المدينة المنورة تنفّذ 1440 جولة لرفع مستوى الإصحاح البيئي
“الأرصاد” تحذر من سحب رعدية ممطرة على محافظتي بدر ووادي الفرع

“الأرصاد” تحذر من سحب رعدية ممطرة على محافظتي بدر ووادي الفرع
أمانة المدينة المنورة: تنظيف أكثر من 8.6 ملايين متر طولي بالشوارع ورفع 180 ألف طن نفايات خلال 20 يوماً

أمانة المدينة المنورة: تنظيف أكثر من 8.6 ملايين متر طولي بالشوارع ورفع 180 ألف طن نفايات خلال 20 يوماً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*