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أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

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أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=980441
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بديوان الإمارة, بتكليف عدد من الموظفين والتواجد على رأس العمل طيلة فترة الإجازة لإنجاز المعاملات أولاً بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات وتيسير شؤونهم.
كما وجه سموه كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ذات العلاقة في توفير كافة الخدمات وتهيئة المنتزهات العامة وتنظيم حركة السير وتقديم أفضل الخدمات الممكنة ,وفقاً للإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا .

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