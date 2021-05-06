أمانة الاحساء .. تركيب 170 عمود انارة ” موفر للطاقة ” ببلدة الجشة

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ذكر المتحدث الرسمي لأمانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة ممثلة في بلدية الجفر أتمت المرحلة الأولى من تشغيل الانارة بحي البريد ببلدة الجشة بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء ،حيث تم تركيب 170 عمود انارة بفوانيس إضاءة موفرة للطاقة “LED” تطبيقاً للانظمة المتطورة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال التشغيل والصيانة في المحافظة على البيئة،وفقاً لماافاد به رئيس بلدية الجفر المهندس محمد الهبوب والذي أشار الى انه تم تمديد 9960 متر ” كيابل أرضية ” وتركيب ٤ محطات إنارة بمايستوعب المرحلة الثانية من المشروع وإنارة الحي كاملاً وذلك ضمن مشروع سفلتة و إنارة طرق و احياء مدينة الجفر وتوابعها ، مضيفاً ان البلدية تسعى مستقبلاً الى طرح وتنفيذ عدد من مشروعات الخدمات البلدية في مدينة الجفر ومايتبعها من بلدات وهجر .