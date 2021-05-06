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أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

منطقة نجران

أمير منطقة حائل يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك

أمير منطقة حائل يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=980451
المناطق - حائل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وكلاء الإمارة والمحافظين ورؤساء المراكز والإدارات والأقسام المختصة بتكليف عدد من الموظفين والحضور على رأس العمل طيلة مدة الإجازة لإنجاز المعاملات أولاً بأول والعمل على خدمة المواطنين والمواطنات وتيسير شؤونهم.
وشدد سوه على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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