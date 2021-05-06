احدث الأخبار

وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”
محليات
 القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي .. جهود ميدانية مكثفة في خدمة قاصدي المسجد النبوي
منطقة المدينة المنورة
 أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة نجران
 أمير الشرقية يدشن وقف الإحسان بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
 ختام عام دراسي استثنائي بنجاح بشراكة مجتمعية وجهود مخلصة من المعلمين والمعلمات
أبرز المواد
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة.. مسجد الزرقاء بثرمداء
منطقة الرياض
 أمانة الاحساء .. خطط استعدادية لـ ( عيد الفطر ) بتكثيف المتابعة الشاملة والاصحاح البيئي
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة حائل يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة حائل
 رئيس الهلال الأحمر يتفقد المراكز الإسعافية في المسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الاحساء .. تركيب 170 عمود انارة ” موفر للطاقة ” ببلدة الجشة
المنطقة الشرقية
 أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة الحدود الشمالية
وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”

80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”

محليات
القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي .. جهود ميدانية مكثفة في خدمة قاصدي المسجد النبوي

القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي .. جهود ميدانية مكثفة في خدمة قاصدي المسجد النبوي

منطقة المدينة المنورة
أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

منطقة نجران

أمانة الاحساء .. خطط استعدادية لـ ( عيد الفطر ) بتكثيف المتابعة الشاملة والاصحاح البيئي

أمانة الاحساء .. خطط استعدادية لـ ( عيد الفطر ) بتكثيف المتابعة الشاملة والاصحاح البيئي
http://almnatiq.net/?p=980454
المناطق - الاحساء

أوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة أتمت جدولة خططها المتعلقة بالمتابعة الشاملة وتكثيف الرقابة الصحية لمنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك ، بالتزامن مع تواصل الجهود للتأكيد على التقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، وكذلك مواصلة تنفيذ خطط النظافة العامة والاصحاح البيئي ، مبيناً ان ذلك يأتي تعزيزاً لجهود الامانة في التأكيد على سلامة الأغذية ومايتم تقديمه للاستهلاك الآدمي أوالادوات المستخدمة في تقديم الخدمة ، ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين وخلوهم من الأمراض السارية.
ولفت بووشل الى ان الأمانة ببلدياتها الفرعية سعت الى تدعيم وتنفيذ سير اعمالها المتعلقة بالمتابعة الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر بتشديد الرقابة على اهم الأنشطة التي تشهد اقبالاً كثيفاً من قبل المواطن والمقيم مثل ” صوالين الحلاقة ، المشاغل النسائية ، مغاسل الملابس ، متاجر الحلويات ، محال اعداد الولائم والمطابخ” وغيرها من الأنشطة الاخرى للتأكد من تقيد العاملين والقائمين عليها بإشتراطات الصحة والسلامة العامة وسلامة الأغذية وصلاحيتها ووجود الختم البيطري على الذبائح ، مؤكداً على تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفقاً للوائح والأنظمة البلدية .ويضيف بووشل .. كماتقوم الأمانة ووفق خطط مستمرة بتهيئة وتجهيز المنتزهات والحدائق والساحات البلدية والمرافق الخدمية بصفة عامة ، وايضاً شاطئ العقير لاستقبال مرتاديه من الأهالي وزائري المنطقة ، حيث تسعى الأمانة وفي ظل الدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله -وتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان على التطوير المستمر لشاطئ العقير نظير مايحظى به من تنامي معدلات زائريه بنسبة تتجاوز الـ 40 ألف زائر في المناسبات والإجازات الرسمية وايام نهاية الأسبوع ، تعزيزاً للجانب الترفيهي للمواطن والمقيم وتدعيماً القطاع السياحي في المنطقة ، إضافةً الى العمل على صيانة أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية وتدعيمها بالإضاءة التجميلية، وتكثيف برامج التشجير وزراعة شتلات الزهور وبسط المسطحات الخضراء وإعادة طلاء ارصفة الشوارع الرئيسية ومداخل الحاضرة وتجهيز مصليات العيد.  

روابط ذات صلة

أمير الشرقية يدشن وقف الإحسان بمحافظة الخبر

أمير الشرقية يدشن وقف الإحسان بمحافظة الخبر
أمانة الاحساء .. تركيب 170 عمود انارة ” موفر للطاقة ” ببلدة الجشة

أمانة الاحساء .. تركيب 170 عمود انارة ” موفر للطاقة ” ببلدة الجشة
‏ أمانة الشرقية تنفذ 1776 جولة رقابية وتغلق 11 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

‏ أمانة الشرقية تنفذ 1776 جولة رقابية وتغلق 11 مُنشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية أمس الأربعاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*