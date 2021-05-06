أمانة الاحساء .. خطط استعدادية لـ ( عيد الفطر ) بتكثيف المتابعة الشاملة والاصحاح البيئي

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أوضح المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل ان الأمانة أتمت جدولة خططها المتعلقة بالمتابعة الشاملة وتكثيف الرقابة الصحية لمنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة المهنية استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك ، بالتزامن مع تواصل الجهود للتأكيد على التقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، وكذلك مواصلة تنفيذ خطط النظافة العامة والاصحاح البيئي ، مبيناً ان ذلك يأتي تعزيزاً لجهود الامانة في التأكيد على سلامة الأغذية ومايتم تقديمه للاستهلاك الآدمي أوالادوات المستخدمة في تقديم الخدمة ، ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية ونظامية العاملين وخلوهم من الأمراض السارية.

ولفت بووشل الى ان الأمانة ببلدياتها الفرعية سعت الى تدعيم وتنفيذ سير اعمالها المتعلقة بالمتابعة الرقابية المتزامنة مع قرب حلول عيد الفطر بتشديد الرقابة على اهم الأنشطة التي تشهد اقبالاً كثيفاً من قبل المواطن والمقيم مثل ” صوالين الحلاقة ، المشاغل النسائية ، مغاسل الملابس ، متاجر الحلويات ، محال اعداد الولائم والمطابخ” وغيرها من الأنشطة الاخرى للتأكد من تقيد العاملين والقائمين عليها بإشتراطات الصحة والسلامة العامة وسلامة الأغذية وصلاحيتها ووجود الختم البيطري على الذبائح ، مؤكداً على تطبيق الجزاءات بحق المخالفين وفقاً للوائح والأنظمة البلدية .ويضيف بووشل .. كماتقوم الأمانة ووفق خطط مستمرة بتهيئة وتجهيز المنتزهات والحدائق والساحات البلدية والمرافق الخدمية بصفة عامة ، وايضاً شاطئ العقير لاستقبال مرتاديه من الأهالي وزائري المنطقة ، حيث تسعى الأمانة وفي ظل الدعم والاهتمام اللامحدود من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله -وتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان على التطوير المستمر لشاطئ العقير نظير مايحظى به من تنامي معدلات زائريه بنسبة تتجاوز الـ 40 ألف زائر في المناسبات والإجازات الرسمية وايام نهاية الأسبوع ، تعزيزاً للجانب الترفيهي للمواطن والمقيم وتدعيماً القطاع السياحي في المنطقة ، إضافةً الى العمل على صيانة أعمدة الإنارة في الطرق الرئيسية وتدعيمها بالإضاءة التجميلية، وتكثيف برامج التشجير وزراعة شتلات الزهور وبسط المسطحات الخضراء وإعادة طلاء ارصفة الشوارع الرئيسية ومداخل الحاضرة وتجهيز مصليات العيد.