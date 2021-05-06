أمير الشرقية يدشن وقف الإحسان بمحافظة الخبر

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالمنطقة بمقر الإمارة اليوم “وقف الإحسان” التابع لفرع الجمعية بمحافظة الخبر.

ودعا سموه خلال التدشين المتبرعين ورجال الأعمال لدعم الوقف والتبرع له في هذه الأيام الفضيلة.

من جهته بين الأمين ابعام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان أن الوقف عبارة عن مبنى إداري واستثماري بمساحة 928.5 مترا مربعا يقع في حي الثقبة بالخبر، ويهدف إلى خدمة الأسر المستفيدة من الجمعية بمحافظة الخبر، التي يصل عددها 4189 أسرة من أيتام وأرامل ومطلقات ومحتاجين، كما يهدف لاستدامة البرامج والمشاريع والدعم المقدم لهم، منوها بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه لبرامج ومشاريع الجمعية واهتمامهما بتنمية أوقاف الجمعية بما يعود بالنفع على الأسر المستفيدة بالمنطقة.

