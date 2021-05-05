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أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

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أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=980471
المناطق - واس

وجه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران , الإدارات والأقسام ذات العلاقة والمحافظات والمراكز , بالاستمرار في تقديم خدماتها للمستفيدين طوال إجازة عيد الفطر المبارك.
وحث سموه على تقديم الخدمة اللازمة للمواطن والمقيم وإنجاز المعاملات التي يستدعي الأمر إنجازها خلال هذه الفترة والتشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

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