احدث الأخبار

80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”
محليات
 القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي .. جهود ميدانية مكثفة في خدمة قاصدي المسجد النبوي
منطقة المدينة المنورة
 أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة نجران
 أمير الشرقية يدشن وقف الإحسان بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
 ختام عام دراسي استثنائي بنجاح بشراكة مجتمعية وجهود مخلصة من المعلمين والمعلمات
أبرز المواد
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة.. مسجد الزرقاء بثرمداء
منطقة الرياض
 أمانة الاحساء .. خطط استعدادية لـ ( عيد الفطر ) بتكثيف المتابعة الشاملة والاصحاح البيئي
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة حائل يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة حائل
 رئيس الهلال الأحمر يتفقد المراكز الإسعافية في المسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الاحساء .. تركيب 170 عمود انارة ” موفر للطاقة ” ببلدة الجشة
المنطقة الشرقية
 أمير الحدود الشمالية يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة الحدود الشمالية
 ‬قباب المسجد النبوي عمارة إسلامية حديثة تجذب قاصديه
منطقة المدينة المنورة
80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”

80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”

محليات
القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي .. جهود ميدانية مكثفة في خدمة قاصدي المسجد النبوي

القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي .. جهود ميدانية مكثفة في خدمة قاصدي المسجد النبوي

منطقة المدينة المنورة
أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك

منطقة نجران
أمير الشرقية يدشن وقف الإحسان بمحافظة الخبر

أمير الشرقية يدشن وقف الإحسان بمحافظة الخبر

المنطقة الشرقية

80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”

80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”
http://almnatiq.net/?p=980476
المناطق - واس

وقعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” ممثلة بمنصة “جود الإسكان” اتفاقيتين للتملك الميسر مع مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية وشركة راشد الراشد وأولاده، للمساهمة في تمكين المسكن لـ80 أسرة من الأسر الأشد حاجة من مستفيدي المنصة، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتتضمن الاتفاقيتان (مشروع نورة بنت محمد الموسى للإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة بعدد 50 وحدة سكنية)، و(مشروع راشد الراشد وأولاده للإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة بعدد 30 وحدة سكنية)، إذ تأتي اتفاقية التملك الميسر في إطار تعاون منصة “جود الإسكان” مع شركائها في القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، من خلال تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم تمكين الأسر الأشد حاجة للحصول
على المسكن الملائم في المملكة، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر المستفيدة منها، وزيادة نسبة تملك المساكن بين المواطنين، وزيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة.
يذكر أن منصة جود الإسكان تعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع – أفراداً ومنظمات – لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.
وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين قدره 100 مليون ريال ومن سمو ولي العهد بمبلغ قدره 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة – وفقها الله – بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة “جود الإسكان” الخيرية.

روابط ذات صلة

ختام عام دراسي استثنائي بنجاح بشراكة مجتمعية وجهود مخلصة من المعلمين والمعلمات

ختام عام دراسي استثنائي بنجاح بشراكة مجتمعية وجهود مخلصة من المعلمين والمعلمات
نائب وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة
نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة

نائب وزير الخارجية يستقبل سفير جمهورية تركيا لدى المملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*