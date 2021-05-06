80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”

المناطق - واس

وقعت مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” ممثلة بمنصة “جود الإسكان” اتفاقيتين للتملك الميسر مع مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية وشركة راشد الراشد وأولاده، للمساهمة في تمكين المسكن لـ80 أسرة من الأسر الأشد حاجة من مستفيدي المنصة، وذلك برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.

وتتضمن الاتفاقيتان (مشروع نورة بنت محمد الموسى للإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة بعدد 50 وحدة سكنية)، و(مشروع راشد الراشد وأولاده للإسكان التنموي للأسر الأشد حاجة بعدد 30 وحدة سكنية)، إذ تأتي اتفاقية التملك الميسر في إطار تعاون منصة “جود الإسكان” مع شركائها في القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، من خلال تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم تمكين الأسر الأشد حاجة للحصول

على المسكن الملائم في المملكة، وذلك لتحقيق الاستقرار الأسري للأسر المستفيدة منها، وزيادة نسبة تملك المساكن بين المواطنين، وزيادة إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي للمملكة.

يذكر أن منصة جود الإسكان تعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع – أفراداً ومنظمات – لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.

وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين قدره 100 مليون ريال ومن سمو ولي العهد بمبلغ قدره 50 مليون ريال، تأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة – وفقها الله – بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة “جود الإسكان” الخيرية.