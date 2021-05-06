احدث الأخبار

العوائل السورية بمنطقة تبوك تستحضر عاداتها الرمضانية بالأهازيج التراثية
منطقة تبوك
 التطوع في أعمال الخير .. عادات تتجدد في شهر رمضان
محليات
 وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”
محليات
 القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي .. جهود ميدانية مكثفة في خدمة قاصدي المسجد النبوي
منطقة المدينة المنورة
 أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة نجران
 أمير الشرقية يدشن وقف الإحسان بمحافظة الخبر
المنطقة الشرقية
 ختام عام دراسي استثنائي بنجاح بشراكة مجتمعية وجهود مخلصة من المعلمين والمعلمات
أبرز المواد
 من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في المملكة.. مسجد الزرقاء بثرمداء
منطقة الرياض
 أمانة الاحساء .. خطط استعدادية لـ ( عيد الفطر ) بتكثيف المتابعة الشاملة والاصحاح البيئي
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة حائل يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة حائل
 رئيس الهلال الأحمر يتفقد المراكز الإسعافية في المسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
العوائل السورية بمنطقة تبوك تستحضر عاداتها الرمضانية بالأهازيج التراثية

العوائل السورية بمنطقة تبوك تستحضر عاداتها الرمضانية بالأهازيج التراثية

منطقة تبوك
التطوع في أعمال الخير .. عادات تتجدد في شهر رمضان

التطوع في أعمال الخير .. عادات تتجدد في شهر رمضان

محليات
وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

أبرز المواد
80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”

80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”

محليات

العوائل السورية بمنطقة تبوك تستحضر عاداتها الرمضانية بالأهازيج التراثية

العوائل السورية بمنطقة تبوك تستحضر عاداتها الرمضانية بالأهازيج التراثية
http://almnatiq.net/?p=980491
المناطق - واس

تحتفي العديد من العوائل المقيمة في المملكة بقدوم شهر رمضان المبارك وبأيامه ولياليه وروحانيتها، بما تحمله من نسمات إيمانية وعادات وتقاليد تجعل من هذه الأيام فرصة لتجديد أواصر المحبة والقربى بين هذه العوائل.
ويعزز شهر رمضان المبارك الروابط الأسرية بين العوائل المقيمة، ومنها العوائل السورية بمنطقة تبوك، التي حرصت للاستعداد لهذه المناسبة بما يليق بشهر الخير، وذلك باستحضار العادات التي تمثل تقاليد الأسرة السورية من محبة واجتماعات وترابط أسري، توارثتها هذه العوائل من أجيالها السابقة ولازالت متمسكة بها حتى وقتنا الحاضر.
وتستقبل معظم العوائل السورية شهر رمضان بالأهازيج التراثية التي عادة ما تحمل كلمات تبارك بقدومه، وتستعد لهذه المناسبة بالتجهيز المبكر من خلال شراء المواد الغذائية المخصصة لإعداد الأطباق الرمضانية والعصائر الخاصة بسفرة رمضان.
وكالة الأنباء السعودية التقت المقيم من الجنسية السورية في تبوك المهندس خالد ياسين الذي أكد أن العوائل السورية المقيمين بمنطقة تبوك لا تشعر بالغربة في المملكة، وتحتفل كغيرها من العوائل المقيمة باستشعار روحانية شهر رمضان وإحياء كثير من العادات السورية الأصيلة وتناول عدد من المأكولات والأطباق الخاصة بهذا الشهر.
وقال: إن الأسر السورية بتبوك تحرص على الزيارات فيما بينها والتواصل مع بعضها البعض، سواء للمشاركة في موائد الإفطار أو الزيارات العائلية، التي تبدأ عادة بعد صلاة التراويح يتسامر فيها الجميع وسط أجواء أسرية يتم التجهيز لها بتحضير الحلويات والعصائر، بالإضافة إلى الشاهي والقهوة العربية التي التي يتم تجهيزها في كل ليلة من ليالي رمضان.
وتطرق إلى أطباق مائدة الإفطار الرمضانية التي تشتهر بها الأسر السورية والتي لا تخلو من الشوربة بأنواعها المختلفة والكبة المشوية والمقلية والفتوش والتبولة، والمحاشي، والمقلوبة والحمص والمتبل، وورق العنب، والفتة، إضافة إلى أنواع مختلف من أطباق الحلو كالكنافة والمشبك والقطايف وبلح الشام، ومنها إلى عصائر التمر الهندي وعرق السوس، وقمر الدين.
وأشار إلى أن القهوة العربية تكون أساسية في مائدة الإفطار لمعظم السوريين وتكون غالبًا بالدلة الدمشقية المصنوعة من النحاس كطابع تقليدي، فيما يتم التجهيز بعد ذلك والاستعداد لصلاتي العشاء والتراويح، ثم تبدأ الفرق التراثية مرتدية حلتها الشعبية بترديد بعض المفردات المأخوذة من الفلكلور الشامي.
وأعرب المهندس خالد عن شكره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تحظى به العوائل المقيمة بالمملكة بشكل عام والسورية بشكل خاص من اهتمام ورعاية من الجهات المعنية بالمملكة، وبالتعامل الأخوي والراقي من الشعب السعودي.

روابط ذات صلة

حملات تفتيشية على محلات بيع المبيدات والصيدليات البيطرية بتبوك

حملات تفتيشية على محلات بيع المبيدات والصيدليات البيطرية بتبوك
الهلال الأحمر بتبوك يستقبل ويعالج أكثر من 6 آلاف نداء استغاثة

الهلال الأحمر بتبوك يستقبل ويعالج أكثر من 6 آلاف نداء استغاثة
خيرية الرعاية الصحية بتبوك تكرم شركة ( تادكو ) لدعمها برامج الجمعية‎

خيرية الرعاية الصحية بتبوك تكرم شركة ( تادكو ) لدعمها برامج الجمعية‎

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*