أمانة الشرقية: ترسية أول عقد استثماري لتطوير أول نادي نموذجي للرماية

المناطق - الدمام

قامت أمانة المنطقة الشرقية، مؤخرا، بترسية أول عقد استثماري من نوعه بمجال أندية الرماية، والذي يأتي امتداداً لجهود الأمانة في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة من خلال دعم المستثمرين ورواد الأعمال والارتقاء بجاذبية استثماراتها وطرح الاستثمارات النوعية، حيث تم ترسية الموقع على احدى الشركات الوطنية.

ويتضمن العقد الاستثماري، نادي للرماية وصالة رياضية ومقهى ومجموعة من الأنشطة المساندة، حيث سيساهم في تنمية المنطقة ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمارات ورفع الايرادات وجذب الاستثمارات النوعية المميزة والمبتكرة.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، على أن الأمانة مستمرة في اشراك المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الاستثمار بهدف استدامة تنمية المنطقة وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.

الجدير ذكره أن الأمانة حصلت مؤخراً على شهادة الآيزو بمجال منظومة الاستثمارات وتنمية الايرادات والأمانة بصدد إطلاق أول شركة استثمارية بالمنطقة الشرقية لتكون الذراع الاستثماري لها.