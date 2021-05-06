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أمانة العاصمة المقدسة تطلق خدمة “نعيماً” لحجز مواعيد صوالين الحلاقة

أمانة العاصمة المقدسة تطلق خدمة “نعيماً” لحجز مواعيد صوالين الحلاقة

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أمانة العاصمة المقدسة تطلق خدمة “نعيماً” لحجز مواعيد صوالين الحلاقة

أمانة العاصمة المقدسة تطلق خدمة “نعيماً” لحجز مواعيد صوالين الحلاقة
http://almnatiq.net/?p=980504
المناطق - واس

أطلقت أمانة العاصمة المقدسة -ممثلةً في وكالة البلديات- خدمة (نعيماً) لإتاحة الحجز المُسبق لصوالين الحلاقة بمكة المكرمة.
وتهدف الخدمة إلى ربط صوالين الحلاقة بالمستفيدين وترتيب مواعيد الحلاقة إلكترونياً وإتاحة فرصة البحث عن الصوالين القريبة وحجز المواعيد فيها وإدراج عدد المرافقين ومعرفة أوقات العمل للتسهيل على العملاء.
وسوف تسهم الخدمة التي -أطلقتها الأمانة- في تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا والتقليل من التجمعات، وامتثال الصوالين للطاقة الاستيعابية لا سيما خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان التي تسبق عيد الفطر، حيث تشهد فيها صوالين الحلاقة إقبالاً كثيفاً.
ويمكن لصوالين الحلاقة والمستفيدين التسجيل في الخدمة والدخول على الرابط الإلكتروني التالي : srvc.holymakkah.gov.sa لحجز وترتيب المواعيد.

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