تمكن حاملي بطاقات التأمين من تلقي العلاج في المستشفيات الحكومية اتفاقية شراكة بين جامعة عبدالرحمن بن فيصل وشركة صلات

وقعت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ممثلةً بمسشتفى الملك فهد الجامعي بالخبر اتفاقية شراكة مع شركة صلات ؛ حيث مثل الجامعة في هذه الاتفاقية مستشار معالي رئيس الجامعة وعميد معهد الدراسات الاستشارية أ.د. عبدالكريم بن خلف الهويش ومثل شركة صلات الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة أ. فايز بن ناصر الحربي.

و أوضح د.الهويش أن الإتفاقية تأتي في مجال إدارة وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وتشغيل وادارة دورة الايرادات والتي تهدف لتفعيل المادة 11 من نظام مجلس الضمان الصحي التي تمكن المستشفيات الحكومية من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين حاملي بطاقات التأمين الصحي على مستوى مناطق المملكة العربية السعودية.

واشار د. الهويش أن هذه الإتفاقية تسهم في تقديم الخدمات الطبية بشكل أسرع وبجودة أعلى وتعد رافداً لتنمية الموارد المالية للجامعة .

الجدير بالذكر ان جميع المستشفيات الحكومية التي قامت بتفعيل المادة 11 من نظام مجلس الضمان الصحي السعودي يحق لها فوترة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين حاملي وثائق التأمين الصحي المعتمدة.