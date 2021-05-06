رئيس جامعة الجوف يترأس الاجتماع التشاوري

المناطق - الجوف

ترأس رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع يوم أمس الأربعاء الاجتماع التشاوري، وذلك بحضور أصحاب السعادة عمداء الكليات، والعمادات المساندة،حيث استهلَّ الاجتماع بالترحيب بأصحاب السعادة، مقدِّمًا التهنئة للجميع على ختام الفصل الدراسي الثاني بنجاح في ظل ظروف جائحة كورونا التي يعيشها العالم، مؤكِّدًا أنَّ نجاح العملية التعليمية إنما تحقَّق بفضل الله ثم بفضل تكاتف الجهود المثمرة التي استمرَّت طيلة الفصل الدراسي؛ وبهذه المناسبة شكر رئيسُ الجامعة أصحابَ السعادة العمداء، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، وكذلك الطلاب والطالبات على التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما حثَّ سعادتُه عمداء الكليات على تحفيز أعضاء هيئة التدريس على المسارعة بأخذ لقاح فايروس كورونا –كوفيد 19– من خلال مركز اللقاحات بالجامعة؛ وذلك بهدف الوصول إلى بيئة جامعية آمنة ومحصنة.

وفي نهاية الاجتماع أشاد بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– للعملية التعلمية، والذي كان سببا في نجاحها، كما نوَّه بالدعم الكبير الذي تتلقاه الجامعة من سمو أمير المنطقة، ومعالي وزير التعليم.