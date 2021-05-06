احدث الأخبار

رئيس جامعة الجوف يترأس الاجتماع التشاوري
منطقة الجوف
 رئيس جمعية “تيسير”: محمد بن سلمان يد الخير في شهر الخير
منطقة الرياض
 اتفاقية شراكة بين جامعة عبدالرحمن بن فيصل وشركة صلات
المنطقة الشرقية
 وزارة الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات
أبرز المواد
 أمانة العاصمة المقدسة تطلق خدمة “نعيماً” لحجز مواعيد صوالين الحلاقة
منطقة مكة المكرمة
 أمانة الشرقية: ترسية أول عقد استثماري لتطوير أول نادي نموذجي للرماية
المنطقة الشرقية
 العوائل السورية بمنطقة تبوك تستحضر عاداتها الرمضانية بالأهازيج التراثية
منطقة تبوك
 التطوع في أعمال الخير .. عادات تتجدد في شهر رمضان
محليات
 وزير الرياضة يجتمع برؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 80 وحدة سكنية توفرها “الراشد” ضمن “جود الإسكان”
محليات
 القوة الخاصة لأمن المسجد النبوي .. جهود ميدانية مكثفة في خدمة قاصدي المسجد النبوي
منطقة المدينة المنورة
 أمير نجران يوجه الإدارات والمراكز بالاستمرار في تقديم الخدمات للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك
منطقة نجران
رئيس جامعة الجوف يترأس الاجتماع التشاوري

رئيس جامعة الجوف يترأس الاجتماع التشاوري

منطقة الجوف
رئيس جمعية “تيسير”: محمد بن سلمان يد الخير في شهر الخير

رئيس جمعية “تيسير”: محمد بن سلمان يد الخير في شهر الخير

منطقة الرياض
اتفاقية شراكة بين جامعة عبدالرحمن بن فيصل وشركة صلات

اتفاقية شراكة بين جامعة عبدالرحمن بن فيصل وشركة صلات

المنطقة الشرقية
وزارة الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات

وزارة الداخلية تعلن نتائج القبول المبدئي للمتقدمات على الوظائف العسكرية بمكافحة المخدرات

أبرز المواد

رئيس جامعة الجوف يترأس الاجتماع التشاوري

رئيس جامعة الجوف يترأس الاجتماع التشاوري
http://almnatiq.net/?p=980516
المناطق - الجوف

ترأس رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع يوم أمس الأربعاء الاجتماع التشاوري، وذلك بحضور أصحاب السعادة عمداء الكليات، والعمادات المساندة،حيث استهلَّ الاجتماع بالترحيب بأصحاب السعادة، مقدِّمًا التهنئة للجميع على ختام الفصل الدراسي الثاني بنجاح في ظل ظروف جائحة كورونا التي يعيشها العالم، مؤكِّدًا أنَّ نجاح العملية التعليمية إنما تحقَّق بفضل الله ثم بفضل تكاتف الجهود المثمرة التي استمرَّت طيلة الفصل الدراسي؛ وبهذه المناسبة شكر رئيسُ الجامعة أصحابَ السعادة العمداء، وأعضاء هيئة التدريس، والموظفين، وكذلك الطلاب والطالبات على التزام الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كما حثَّ سعادتُه عمداء الكليات على تحفيز أعضاء هيئة التدريس على المسارعة بأخذ لقاح فايروس كورونا –كوفيد 19– من خلال مركز اللقاحات بالجامعة؛ وذلك بهدف الوصول إلى بيئة جامعية آمنة ومحصنة.

وفي نهاية الاجتماع أشاد بالدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة –أيدها الله– للعملية التعلمية، والذي كان سببا في نجاحها، كما نوَّه بالدعم الكبير الذي تتلقاه الجامعة من سمو أمير المنطقة، ومعالي وزير التعليم.

روابط ذات صلة

أمير منطقة الجوف يبحث خطط الأجهزة الحكومية وجاهزية منفذ الحديثة لاستقبال المغادرين والقادمين للمملكة

أمير منطقة الجوف يبحث خطط الأجهزة الحكومية وجاهزية منفذ الحديثة لاستقبال المغادرين والقادمين للمملكة
12638 مستفيداً من خدمات مركز الأسنان بالجوف

12638 مستفيداً من خدمات مركز الأسنان بالجوف
تجارة الجوف تنفذ أكثر من 2460 جولة رقابية للتأكد من توفر السلع ومراقبة أسعارها

تجارة الجوف تنفذ أكثر من 2460 جولة رقابية للتأكد من توفر السلع ومراقبة أسعارها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*