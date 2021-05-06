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أمير منطقة تبوك يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

أمير منطقة تبوك يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

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أمير منطقة تبوك يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

أمير منطقة تبوك يوجه باستمرار العمل أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.
http://almnatiq.net/?p=980519
المناطق- تبوك- علي العميري:

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان  بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الإدارات المعنية في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل طيلة أيام إجازة عيد الفطر المبارك لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.و‏أكد سموه على متابعة أعمال اللجان الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

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