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أمانة عسير تطلق مبادرة دعم الاسر المنتجة بالتعاون مع شركة بنده

أمانة عسير تطلق مبادرة دعم الاسر المنتجة بالتعاون مع شركة بنده

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أمانة عسير تطلق مبادرة دعم الاسر المنتجة بالتعاون مع شركة بنده

أمانة عسير تطلق مبادرة دعم الاسر المنتجة بالتعاون مع شركة بنده
http://almnatiq.net/?p=980529
المناطق - عسير

أطلقت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع شركة بنده مبادرة دعم الأسر المنتجة في أسواق بنده بمحافظة خميس مشيط .
و جرى تهيئة 30 موقعا داخل أسواق بنده بهدف توفير مساحات مخصصة لتلك الأسر في مواقع معينة ضمن مساحة فرع شركة بنده ، وذلك لتمكين الأسر المنتجة من عرض منتجاتها، و تشغيله بالتنسيق مع مركز جنى لدعم الاسر المنتجة و تحت اشراف أمانة منطقة عسير وموافقتها ضمن لائحة الاشتراطات على المنتجات المعروضة .
هذا وقد تم اطلاق المبادرة خلال شهر رمضان المبارك، فيما تولت شركة بنده تخصيص مساحات لهذه المبادرة وتوفير الإمدادات اللازمة للأسرة المنتجة لعرض منتجاتها.
و يأتي هذا التعاون حرصا من أمانة المنطقة في تفعيل المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التكافــل الاجتـماعي بالشــراكة مع القطاع الخـاص وتعزيزا لتحسيـن المشهـد الحضري بالمنطقة.

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