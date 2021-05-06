أطلقت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع شركة بنده مبادرة دعم الأسر المنتجة في أسواق بنده بمحافظة خميس مشيط .
و جرى تهيئة 30 موقعا داخل أسواق بنده بهدف توفير مساحات مخصصة لتلك الأسر في مواقع معينة ضمن مساحة فرع شركة بنده ، وذلك لتمكين الأسر المنتجة من عرض منتجاتها، و تشغيله بالتنسيق مع مركز جنى لدعم الاسر المنتجة و تحت اشراف أمانة منطقة عسير وموافقتها ضمن لائحة الاشتراطات على المنتجات المعروضة .
هذا وقد تم اطلاق المبادرة خلال شهر رمضان المبارك، فيما تولت شركة بنده تخصيص مساحات لهذه المبادرة وتوفير الإمدادات اللازمة للأسرة المنتجة لعرض منتجاتها.
و يأتي هذا التعاون حرصا من أمانة المنطقة في تفعيل المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التكافــل الاجتـماعي بالشــراكة مع القطاع الخـاص وتعزيزا لتحسيـن المشهـد الحضري بالمنطقة.
أمانة عسير تطلق مبادرة دعم الاسر المنتجة بالتعاون مع شركة بنده
أطلقت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع شركة بنده مبادرة دعم الأسر المنتجة في أسواق بنده بمحافظة خميس مشيط .
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