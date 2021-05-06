أمانة عسير تطلق مبادرة دعم الاسر المنتجة بالتعاون مع شركة بنده

المناطق - عسير

أطلقت أمانة منطقة عسير بالتعاون مع شركة بنده مبادرة دعم الأسر المنتجة في أسواق بنده بمحافظة خميس مشيط .

و جرى تهيئة 30 موقعا داخل أسواق بنده بهدف توفير مساحات مخصصة لتلك الأسر في مواقع معينة ضمن مساحة فرع شركة بنده ، وذلك لتمكين الأسر المنتجة من عرض منتجاتها، و تشغيله بالتنسيق مع مركز جنى لدعم الاسر المنتجة و تحت اشراف أمانة منطقة عسير وموافقتها ضمن لائحة الاشتراطات على المنتجات المعروضة .

هذا وقد تم اطلاق المبادرة خلال شهر رمضان المبارك، فيما تولت شركة بنده تخصيص مساحات لهذه المبادرة وتوفير الإمدادات اللازمة للأسرة المنتجة لعرض منتجاتها.

و يأتي هذا التعاون حرصا من أمانة المنطقة في تفعيل المسؤولية الاجتماعية وتحقيق التكافــل الاجتـماعي بالشــراكة مع القطاع الخـاص وتعزيزا لتحسيـن المشهـد الحضري بالمنطقة.