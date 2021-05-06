رئيس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يزور مركز لقاح كورونا بالمدينة الجامعية ويدشن حملة ⁧‫جامعة_محصنة‬⁩

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نوه رئيس جامعة الجوف الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الشايع بالجهود الكبيرة التي يبذلها الممارسون الصحيون في جامعة الجوف، وذلك من خلال مركز تقديم لقاح كورونا في المدينة الجامعية في جامعة الجوف . جاء ذلك خلال زيارته للمركز صباح هذا اليوم الخميس يرافقة سعادة وكلاء الجامعة، حيث كان في استقبالهم د. أحمد الهويدي مدير إدارة الخدمات الطبية، والذي قدم شرحاً موجزاً عن الخدمات الطبية التي تقدمها الإدارة من خلال المراكز الصحية المختلفة، كما استعرض أمام الحضور إحصائيات مركز اللقاح الذي يقدم خدماته من خلال الممارسين الصحيين وطلاب وطالبات الجامعة ، حيث تجاوز عدد المستفيدين من المركز أكثر من 1500 مستفيد، من بينهم 347 مستفيداً من منسوبي قاعدة الجوف الجوية.

وفي نهاية الجولة قام سعادة رئيس الجامعة بتدشين حملة #جامعة_محصنة التي تهدف إلى الوصول إلى أعلى نسبة للتحصين من منسوبي الجامعة من طلاب وأعضاء هيئة التدريس وموظفين، كما استعرض سعادة الرئيس الخطة الزمنية التي أعدتها وكالة الجامعة ممثلةً بإدارة الخدمات الطبية؛ لتحصين المجتمع الجامعي. وفي ختام الزيارة، قدم شكره لوكالة الجامعة على الجهود الكبيرة التي بذلت لإنشاء المركز والنجاحات التي حققها المركز، وعبر عن فخره بأبنائه وبناته الطلاب والطالبات، ممن ساهموا في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.

كما رفع رئيس الجامعة الشكر والامتنان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله – على الدعم اللامحدود الذي قدمته القيادة في سبيل التصدي لهذه الجائحة؛ مما جعل من المملكة العربية السعودية أن تكون رائدة عالميًا في إدارة هذه الأزمة، كما قدم شكره لسمو أمير المنطقة؛ لما يوليه للجامعة من دعم وحرص، ولمعالي وزير التعليم على تذليله كافة التحديات ودعمه الكبير لجهود الجامعة.