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محافظ حفر الباطن: الأمر الساميبمنح وزير الداخلية “وشاح الملك عبدالعزيز” فخراً لكل منسوبي الوزارة

محافظ حفر الباطن: الأمر الساميبمنح وزير الداخلية “وشاح الملك عبدالعزيز” فخراً لكل منسوبي الوزارة
http://almnatiq.net/?p=980539
المناطق - حفرالباطن

تقدم سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد باسمه ونيابة عن مسؤولي وأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها، بخالص التهنئة بمناسبة صدور أمر خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله بمنح صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وشاح الملك عبدالعزيز -رحمه الله-. مؤكداً بأن ذلك التكريم يعد فخراً لكل منسوبي الوزارة، وتقديراً لكافة ما يقوم به سمو سيدي الوزير من جهود لخدمة وطننا الشامخ. حفظ الله وطننا وملكنا، وسدد بإذنه تعالى خطى الجميع لدروب الخير والتقدم والرقي.

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