احدث الأخبار

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر
أبرز المواد
 القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود سرقوا محتويات مستودعين بجدة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: وضع الإسفنجة في غسالة الصحون لدقيقة يقضي على الميكروبات
أبرز المواد
 ترقية مشعل بن محمد العتيبي إلى المرتبة العاشرة
مجتمع المناطق
 مدير جوازات المنطقة الشرقية يقف على جاهزية واستعدادات جوازات جسر الملك فهد
المنطقة الشرقية
 محافظ حفر الباطن: الأمر الساميبمنح وزير الداخلية “وشاح الملك عبدالعزيز” فخراً لكل منسوبي الوزارة
المنطقة الشرقية
 رئيس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يزور مركز لقاح كورونا بالمدينة الجامعية ويدشن حملة ⁧‫جامعة_محصنة‬⁩
منطقة الجوف
 تكليف العتيبي عميداً للكلية التقنية بالجوف
منطقة الجوف
 أمانة عسير تطلق مبادرة دعم الاسر المنتجة بالتعاون مع شركة بنده
منوعات
 الشؤون الإسلامية تغلق 9 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق وتعيد فتح 12 مسجدا
محليات
 مستشفى حريملاء ينجح في جراحة دقيقة لمواطن خمسيني مصاب بكسر متزحزح باليد اليمنى
منطقة الرياض
ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

أبرز المواد
أمانة الحدود الشمالية تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر

أمانة الحدود الشمالية تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر

أبرز المواد
القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود سرقوا محتويات مستودعين بجدة

القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود سرقوا محتويات مستودعين بجدة

أبرز المواد
“الغذاء والدواء”: وضع الإسفنجة في غسالة الصحون لدقيقة يقضي على الميكروبات

“الغذاء والدواء”: وضع الإسفنجة في غسالة الصحون لدقيقة يقضي على الميكروبات

أبرز المواد

مدير جوازات المنطقة الشرقية يقف على جاهزية واستعدادات جوازات جسر الملك فهد

مدير جوازات المنطقة الشرقية يقف على جاهزية واستعدادات جوازات جسر الملك فهد
http://almnatiq.net/?p=980542
المناطق - واس

زار مدير جوازات المنطقة الشرقية العميد نواف بن محمد النفيعي، اليوم إدارة جوازات جسر الملك فهد، شملت مرافق المنفذ (القدوم والمغادرة)، وقف خلالها على الجاهزية بعد قرار اعتماد سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال المقبل، الموافق 17 مايو 2021م.
واطلع على آلية تجهيز 10 مسارات جديدة في جوازات جسر الملك فهد في مسار الخروج التي تساعد بشكل كبير على تسهيل حركة المسافرين، كما جرى تجهيز وتشغيل وحدة مراقبة تلفزيونية جديده مدعومة بكوارد بشرية مدربة تؤدي دورها في مراقبة تنظيم وإنتاجية العمل وترتبط مباشرة بمدير جوازات المنطقة.
وأكد العميد النفيعي لمنسوبي ومنسوبات جسر الملك فهد ضرورة بذل مزيد من الجهد في سبيل خدمة المسافرين وإنهاء إجراءاتهم بسرعة ودقة وإتقان، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة واتخاذ التدابير الوقائية كافة؛ للحدّ من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19،مثمنًا الجهود التي يقدمونها لخدمة المسافرين.

روابط ذات صلة

محافظ حفر الباطن: الأمر الساميبمنح وزير الداخلية “وشاح الملك عبدالعزيز” فخراً لكل منسوبي الوزارة

محافظ حفر الباطن: الأمر الساميبمنح وزير الداخلية “وشاح الملك عبدالعزيز” فخراً لكل منسوبي الوزارة
اتفاقية شراكة بين جامعة عبدالرحمن بن فيصل وشركة صلات

اتفاقية شراكة بين جامعة عبدالرحمن بن فيصل وشركة صلات
أمانة الشرقية: ترسية أول عقد استثماري لتطوير أول نادي نموذجي للرماية

أمانة الشرقية: ترسية أول عقد استثماري لتطوير أول نادي نموذجي للرماية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*