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أمانة الحدود الشمالية تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر

أمانة الحدود الشمالية تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر
http://almnatiq.net/?p=980558
المناطق_واس

كثّفت أمانة منطقة الحدود الشمالية، أعمالها الرقابية والوقائية على جميع محلات المواد الغذائية والحلويات والمخابز والملاحم، وأسواق النفع العام ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و”البروتوكولات” الوقائية التي تحدّ من انتشار فيروس كورونا تزامناً مع بدء إجازة عيد الفطر ، وامتثالًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية.
وعملت على تجهيز وتهيئة الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية والمظلات وصيانة الأرصفة والإنارة وشبكات الري والمسطحات الخضراء والمزروعات والألعاب والمظلات ومقاعد الجلوس ودورات المياه، كما اُستزرع أعداد كبيرة من الورود والزهور الموسمية, وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لمنع تفشي فيروس كورونا في جميع الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية.

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