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ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

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ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=980561
المناطق_واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع جموع المصلين في المسجد الحرام بمكة المكرمة بعد صلاة العشاء اليوم، صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رحمها الله -.
وأدى الصلاة، ابن الفقيدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
كما أدى صلاة الميت على الفقيدة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة المساعد للحقوق، وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن سعود، وأصحاب السمو الأمراء والمعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
وتقبل سمو ولي العهد وسمو نائب أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

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