احدث الأخبار

جامعة حائل تحتضن أول جمعية علمية سعودية لتطوير القطاع غير الربحي
أبرز المواد
 النيابة العامة تضع شرطا واجبا لدخول مقراتها
أبرز المواد
 فـريق العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله ينجح في إنقاذ حياة مسنة توقف قلبها 4 مرات
أبرز المواد
 أمير الباحة يوجه باستمرار العمل وخدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر
أبرز المواد
 القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود سرقوا محتويات مستودعين بجدة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: وضع الإسفنجة في غسالة الصحون لدقيقة يقضي على الميكروبات
أبرز المواد
 ترقية مشعل بن محمد العتيبي إلى المرتبة العاشرة
مجتمع المناطق
 مدير جوازات المنطقة الشرقية يقف على جاهزية واستعدادات جوازات جسر الملك فهد
المنطقة الشرقية
 محافظ حفر الباطن: الأمر الساميبمنح وزير الداخلية “وشاح الملك عبدالعزيز” فخراً لكل منسوبي الوزارة
المنطقة الشرقية
 رئيس ⁧‫جامعة الجوف‬⁩ يزور مركز لقاح كورونا بالمدينة الجامعية ويدشن حملة ⁧‫جامعة_محصنة‬⁩
منطقة الجوف
جامعة حائل تحتضن أول جمعية علمية سعودية لتطوير القطاع غير الربحي

جامعة حائل تحتضن أول جمعية علمية سعودية لتطوير القطاع غير الربحي

أبرز المواد
النيابة العامة تضع شرطا واجبا لدخول مقراتها

النيابة العامة تضع شرطا واجبا لدخول مقراتها

أبرز المواد
فـريق العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله ينجح في إنقاذ حياة مسنة توقف قلبها 4 مرات

فـريق العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله ينجح في إنقاذ حياة مسنة توقف قلبها 4 مرات

أبرز المواد
أمير الباحة يوجه باستمرار العمل وخدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر

أمير الباحة يوجه باستمرار العمل وخدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر

أبرز المواد

جامعة حائل تحتضن أول جمعية علمية سعودية لتطوير القطاع غير الربحي

جامعة حائل تحتضن أول جمعية علمية سعودية لتطوير القطاع غير الربحي
http://almnatiq.net/?p=980565
المناطق_حائل

وأوضح معالي رئيس الجامعة، أن ذلك جاء استناداً للمادة الرابعة من القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية وتعتبر أول جمعية علمية لتطوير القطاع غير الربحي في الجامعات السعودية والتي تأتي ضمن جهود الجامعة في خدمة ودعم مشاريع القطاع غير الربحي علميًّا ومهنيًّا.
وأشار إلى أن من أبرز أهداف هذه الجمعية أن تكون رافداً لتطوير البرامج الأكاديمية والتأهيلية المتخصصة بالقطاع، من خلال الإثراء النظري والتطبيقي بالدراسات العلمية، والاستشارات التطويرية، والأنشطة الأكاديمية في جوانب إدارة وتطوير القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تشجيع الفكر العلمي، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ما يخص هذا المجال.
وأضاف أن من الأنشطة الأساسية للجمعية العلمية السعودية لتطوير القطاع غير الربحي إعداد البحوث وإجراء الدراسات لتطوير جوانب الممارسات التطبيقية، وإصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية، وتقديم الاستشارات العلمية، بالإضافة إلى تأليف وترجمة الكتب العلمية المختصة بهذا المجال، وعقد الندوات، والحلقات الدراسية، والدورات التي تتصل بمجالات التخصص، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، ودعوة المختصين ذوي العلاقة للمشاركة في النشاطات وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
كما بين أن الجامعة لديها مشاريع أخرى لدعم القطاع غير الربحي حيث أسست أول برنامج دراسات عليا متخصص باسم الماجستير التنفيذي لإدارة المنظمات غير الربحية، بالإضافة إلى تنظيم واحد من أهم الملتقيات في القطاع غير الربحي، “ملتقى المنح التنموي”، سعياً من الجامعة إلى الريادة في هذا المجال ومساهمةً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة المتعلقة بهذا القطاع.

روابط ذات صلة

النيابة العامة تضع شرطا واجبا لدخول مقراتها

النيابة العامة تضع شرطا واجبا لدخول مقراتها
فـريق العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله ينجح في إنقاذ حياة مسنة توقف قلبها 4 مرات

فـريق العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله ينجح في إنقاذ حياة مسنة توقف قلبها 4 مرات
أمير الباحة يوجه باستمرار العمل وخدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر

أمير الباحة يوجه باستمرار العمل وخدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*