جامعة حائل تحتضن أول جمعية علمية سعودية لتطوير القطاع غير الربحي

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وأوضح معالي رئيس الجامعة، أن ذلك جاء استناداً للمادة الرابعة من القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودية وتعتبر أول جمعية علمية لتطوير القطاع غير الربحي في الجامعات السعودية والتي تأتي ضمن جهود الجامعة في خدمة ودعم مشاريع القطاع غير الربحي علميًّا ومهنيًّا.

وأشار إلى أن من أبرز أهداف هذه الجمعية أن تكون رافداً لتطوير البرامج الأكاديمية والتأهيلية المتخصصة بالقطاع، من خلال الإثراء النظري والتطبيقي بالدراسات العلمية، والاستشارات التطويرية، والأنشطة الأكاديمية في جوانب إدارة وتطوير القطاع غير الربحي، بالإضافة إلى تشجيع الفكر العلمي، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ما يخص هذا المجال.

وأضاف أن من الأنشطة الأساسية للجمعية العلمية السعودية لتطوير القطاع غير الربحي إعداد البحوث وإجراء الدراسات لتطوير جوانب الممارسات التطبيقية، وإصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلمية، وتقديم الاستشارات العلمية، بالإضافة إلى تأليف وترجمة الكتب العلمية المختصة بهذا المجال، وعقد الندوات، والحلقات الدراسية، والدورات التي تتصل بمجالات التخصص، والمشاركة في المعارض المحلية والدولية، ودعوة المختصين ذوي العلاقة للمشاركة في النشاطات وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

كما بين أن الجامعة لديها مشاريع أخرى لدعم القطاع غير الربحي حيث أسست أول برنامج دراسات عليا متخصص باسم الماجستير التنفيذي لإدارة المنظمات غير الربحية، بالإضافة إلى تنظيم واحد من أهم الملتقيات في القطاع غير الربحي، “ملتقى المنح التنموي”، سعياً من الجامعة إلى الريادة في هذا المجال ومساهمةً في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة المتعلقة بهذا القطاع.