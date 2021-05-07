أمير الباحة يوجه باستمرار العمل وخدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر

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وجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، من تدعو الحاجة لعملهم ووجودهم من منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز ، بالعمل طيلة فترة إجازة عيد الفطر ، وذلك لإنجاز معاملات المواطنين والمقيمين أولا بأول والعمل على عدم تأخيرها.

وأكد سموه على جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة بتوفير الإمكانات والخدمات اللازمة لأهالي المنطقة ، وتوفير فرق النظافة والصيانة ، والاهتمام بصحة البيئة ، والعمل على تعقيم المراكز التجارية وغيرها من الأماكن التي تشهد إقبال المواطنين والمقيمين، مع تكثيف الوجود المروري خلال فترة العيد والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية ورصد المخالفين للتعليمات وتطبيق الإجراءات النظامية.

وحث سموه أمانة الباحة وإدارة الدفاع المدني وإدارة النقل على التأهب الدائم، نظراً لما تشهده المنطقة من أمطار الخير والبركة، وتوعية المواطنين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، والعمل على رفع آثار الأمطار من الطرق والمداخل بصفة عاجلة .