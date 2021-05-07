احدث الأخبار

“حوامة عيد الارطاوية “تشارك الأهالي واطفالهم فرحة العيد هذا العام
منطقة الرياض
 المرور يضبط 2814 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يرعي حفل ختام أعمال ملتقى خط الحرمين الشريفين
أبرز المواد
 أمير المدينة يكرم الفائزين بمسابقة الملك سلمان لحفظ وتلاوة القرآن
أبرز المواد
 جامعة حائل تحتضن أول جمعية علمية سعودية لتطوير القطاع غير الربحي
أبرز المواد
 النيابة العامة تضع شرطا واجبا لدخول مقراتها
أبرز المواد
 فـريق العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله ينجح في إنقاذ حياة مسنة توقف قلبها 4 مرات
أبرز المواد
 أمير الباحة يوجه باستمرار العمل وخدمة المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر
أبرز المواد
 ولي العهد يؤدي صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية تُكثّف جولاتها الرقابية قبل عيد الفطر
أبرز المواد
 القبض على مقيم ومخالفَين لنظام أمن الحدود سرقوا محتويات مستودعين بجدة
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء”: وضع الإسفنجة في غسالة الصحون لدقيقة يقضي على الميكروبات
أبرز المواد
“حوامة عيد الارطاوية “تشارك الأهالي واطفالهم فرحة العيد هذا العام

“حوامة عيد الارطاوية “تشارك الأهالي واطفالهم فرحة العيد هذا العام

منطقة الرياض
المرور يضبط 2814 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة

المرور يضبط 2814 مركبة لوقوفها في أماكن ذوي الإعاقة

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يرعي حفل ختام أعمال ملتقى خط الحرمين الشريفين

أمير منطقة الرياض يرعي حفل ختام أعمال ملتقى خط الحرمين الشريفين

أبرز المواد
أمير المدينة يكرم الفائزين بمسابقة الملك سلمان لحفظ وتلاوة القرآن

أمير المدينة يكرم الفائزين بمسابقة الملك سلمان لحفظ وتلاوة القرآن

أبرز المواد

“حوامة عيد الارطاوية “تشارك الأهالي واطفالهم فرحة العيد هذا العام

“حوامة عيد الارطاوية “تشارك الأهالي واطفالهم فرحة العيد هذا العام
http://almnatiq.net/?p=980586
المناطق_فلاج الشعيفاني

أعلنت  لجنة التنمية الاجتماعية بالارطاوية انها ستطلق هذا العام ولأول مرة ، عيدية حوامة الأطفال والمزمع تنفيذها في ليلة العيد  من امام مركز الارطاويةبحضور ومشاركة رئيس المركز أ.مسير الدويش و عدد محدود من المسؤولين واعضاء لجنة التنمية حيث يتم خلال الحوامة  توزيع الهدايا والعيديات على الاطفال وذويهم و إلتقاط الصور التذكارية من امام منازلهم  ، وقد أستعدت اللجنة بتوفير عدد من الباصات يغطي احياء الارطاوية ويساهم في وصول العيديات لأكبر عدد من الاطفال ‬ ، بالاضافة  الى  توزيع العيديات على عابري الطريق العام في منتصف المدينة مع اخذ بالاحتياطات الوقائية و التقيد بالاجراءات الاحترازية التي اوصت بها وزارة الصحة
من جانبه هنئ رئيس  لجنة التنمية بالارطاوية أ.نواف مناحي المطيري خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وجميع افراد الشعب السعودي بقدوم عيد الفطر المبارك ، داعيا الله ان يحفظ هذه البلاد  ويديم علينا نعمة الأمن والأمان وفرحة الأعياد ، موضحا في حديثه ان جهود اللجنة تواصلت منذ وقت مبكر على تجهيز العيديات في بادرة تنفذ لأول مرة بالارطاوية ، تهدف الى نشر الابتسامة والبهجة على وجوه الأطفال وذويهم ومشاركةً من اللجنة للأهالي فرحة العيد ، مع ماتتضمنه الهدايا والعيديات من رسائل توعوية وتثقيفيه بأهمية الإلتزام بتطبيق بروتوكول الاجراءات الصحية و تجنب الممارسات الغير صحية التي تحدث ايام العيد مثل المصافحة والعناق والتي قد تؤدي الى الإصابة بفيروس كورونا 
و أكد المطيري ان جهود اللجنة مستمرة لأداء دورها في تنفيذ البرامج والفعاليات حسب الإمكانيات المتاحة مع التقيد بالإجراءات الصحية التي توصي بها الجهات المعنية .

روابط ذات صلة

أمير منطقة الرياض يرعي حفل ختام أعمال ملتقى خط الحرمين الشريفين

أمير منطقة الرياض يرعي حفل ختام أعمال ملتقى خط الحرمين الشريفين
مستشفى حريملاء ينجح في جراحة دقيقة لمواطن خمسيني مصاب بكسر متزحزح باليد اليمنى

مستشفى حريملاء ينجح في جراحة دقيقة لمواطن خمسيني مصاب بكسر متزحزح باليد اليمنى
رئيس جمعية “تيسير”: محمد بن سلمان يد الخير في شهر الخير

رئيس جمعية “تيسير”: محمد بن سلمان يد الخير في شهر الخير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*