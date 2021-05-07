“حوامة عيد الارطاوية “تشارك الأهالي واطفالهم فرحة العيد هذا العام

المناطق_فلاج الشعيفاني

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية بالارطاوية انها ستطلق هذا العام ولأول مرة ، عيدية حوامة الأطفال والمزمع تنفيذها في ليلة العيد من امام مركز الارطاويةبحضور ومشاركة رئيس المركز أ.مسير الدويش و عدد محدود من المسؤولين واعضاء لجنة التنمية حيث يتم خلال الحوامة توزيع الهدايا والعيديات على الاطفال وذويهم و إلتقاط الصور التذكارية من امام منازلهم ، وقد أستعدت اللجنة بتوفير عدد من الباصات يغطي احياء الارطاوية ويساهم في وصول العيديات لأكبر عدد من الاطفال ‬ ، بالاضافة الى توزيع العيديات على عابري الطريق العام في منتصف المدينة مع اخذ بالاحتياطات الوقائية و التقيد بالاجراءات الاحترازية التي اوصت بها وزارة الصحة

من جانبه هنئ رئيس لجنة التنمية بالارطاوية أ.نواف مناحي المطيري خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وجميع افراد الشعب السعودي بقدوم عيد الفطر المبارك ، داعيا الله ان يحفظ هذه البلاد ويديم علينا نعمة الأمن والأمان وفرحة الأعياد ، موضحا في حديثه ان جهود اللجنة تواصلت منذ وقت مبكر على تجهيز العيديات في بادرة تنفذ لأول مرة بالارطاوية ، تهدف الى نشر الابتسامة والبهجة على وجوه الأطفال وذويهم ومشاركةً من اللجنة للأهالي فرحة العيد ، مع ماتتضمنه الهدايا والعيديات من رسائل توعوية وتثقيفيه بأهمية الإلتزام بتطبيق بروتوكول الاجراءات الصحية و تجنب الممارسات الغير صحية التي تحدث ايام العيد مثل المصافحة والعناق والتي قد تؤدي الى الإصابة بفيروس كورونا

و أكد المطيري ان جهود اللجنة مستمرة لأداء دورها في تنفيذ البرامج والفعاليات حسب الإمكانيات المتاحة مع التقيد بالإجراءات الصحية التي توصي بها الجهات المعنية .