محافظ وادي الدواسر يترأس اجتماع لجنة شباب المحافظة

المناطق_ مبارك الدوسري

ترأس محافظ وادي الدواسر، رئيس لجنة شباب المحافظة فهد بن عبدالله المسعود ، أمس اجتماع لجنة شباب المحافظة بعد تشكيلها الجديد الذي عقد بمقر المحافظة بحضور نائب رئيس اللجنة وأعضائها .

وقد استهل المسعود الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور وحثهم على مضاعفة الجهد من أجل أن تحقق اللجنة الأهداف المناطة بها ، موضحاً أن لجنة شباب المحافظة تعنى بالعديد من المهام ومن ضمنها حصر احتياجات ورغبات ومقترحات الشباب في المحافظة ودراستها وترتيب أولويتها , وكذلك تهيئة وتنظيم ملتقيات وورش عمل للشباب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات والمؤسسات الأهلية , واستطلاع أراء الشباب والفتيات لمعرفة أبرز احتياجاتهم والصعوبات والعوائق التي يواجهونها لتحقيق تطلعاتهم , ودعم ورعاية مبادرات الشباب , وتفعيل الأنشطة والبرامج بما يحقق مشاركتهم في التنمية المستدامة .

وجرى خلال الاجتماع الاستماع لعدد من المداخلات والمقترحات التي قدمها الشباب .