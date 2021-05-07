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محافظ وادي الدواسر يترأس اجتماع لجنة شباب المحافظة

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محافظ وادي الدواسر يترأس اجتماع لجنة شباب المحافظة

محافظ وادي الدواسر يترأس اجتماع لجنة شباب المحافظة
http://almnatiq.net/?p=980587
المناطق_ مبارك الدوسري

ترأس محافظ وادي الدواسر، رئيس لجنة شباب المحافظة فهد بن عبدالله المسعود ، أمس اجتماع لجنة شباب المحافظة بعد تشكيلها الجديد الذي عقد بمقر المحافظة بحضور نائب رئيس اللجنة وأعضائها . 

 وقد استهل المسعود الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور وحثهم على مضاعفة الجهد من أجل أن تحقق اللجنة الأهداف المناطة بها ، موضحاً أن لجنة شباب المحافظة تعنى بالعديد من المهام ومن ضمنها حصر احتياجات ورغبات ومقترحات الشباب في المحافظة ودراستها وترتيب أولويتها , وكذلك تهيئة وتنظيم ملتقيات وورش عمل للشباب بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات والمؤسسات الأهلية , واستطلاع أراء الشباب والفتيات لمعرفة أبرز احتياجاتهم والصعوبات والعوائق التي يواجهونها لتحقيق تطلعاتهم , ودعم ورعاية مبادرات الشباب , وتفعيل الأنشطة والبرامج بما يحقق مشاركتهم في التنمية المستدامة . 

وجرى خلال الاجتماع الاستماع لعدد من المداخلات والمقترحات التي قدمها الشباب .

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