مدير تعليم البكيرية يكرم القيادات التعليمية بالإدارة

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كرم مدير تعليم البكيرية الدكتور خالد بن راجح الراجح القيادات التعليمية وقادة وقائدات المدارس بالإدارة بمكتبه مساء اليوم الخميس نظير الجهود التي بُذلت خلال العام الدراسي الاستثنائي والذي نظمه قسم تقنية المعلومات وقسم الإعلام والاتصال بحضور مساعد مدير التعليم الأستاذ عبدالله بن محمد العقيلي وعن طريق الشبكة مساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) الأستاذة منى بنت سالم الجري .

وثمن مدير التعليم خلال اللقاء جهد جميع القيادات التعليمية والأقسام والدور الكبير لهم في المتابعة والإشراف الميداني وعن بعد والعمل على إيجاد الحلول المناسبة تقنياً لخدمة الميدان التعليمي عبر منصة مدرستي، كما أكد “الراجح” على أن هذا التكريم أتى بعد عام دراسي حافل بالجهد والعطاء والمتابعة الميدانية وعن بعد للمدارس راجياً من الله التوفيق والسداد للجميع معربًا عن شكره وتقديره لقسم تقنية المعلومات على تكريم فريق العمل .

من جهته قدم رئيس قسم تقنية المعلومات الأستاذ عبدالعزيز بن سليمان الجربوع شكره وتقدير لمدير التعليم على الدعم الغير المحدود والذي آتى ثماره على الميدان التعليمي عبر النجاح في إيصال الرسالة التعليمية عن بعد في ظل الظروف المصاحبة لجائحة كورونا .