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«الموارد البشرية» تُعلن توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية

«الموارد البشرية» تُعلن توطين الوظائف التعليمية في المدارس الأهلية والعالمية
http://almnatiq.net/?p=980596
المناطق_ الرياض

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سلمان الراجحي، قرارًا وزاريًا بتوطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات المرحلة الأولى، وذلك وفق عدد من التخصصات وعلى عدة مراحل تُطبق بنسب مُحددة على ثلاث سنوات.

ووفق البيان الذي نُشر عبر حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن القرار يستهدف زيادة نسب التوطين في المدارس الأهلية بجميع التخصصات، بما فيها الرياضيات والفيزياء والأحياء والعلوم والحاسب الآلي، وزيادة نسب التوطين في تخصصات اللغة العربية والهوية الوطنية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الفنية والتربية البدنية كمرحلة أولى في المدارس العالمية.

كما يهدف القرار إلى توفير 28 ألف وظيفة تعليمية لأبناء وبناء الوطن في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات القادمة، حيث يأتي هذا القرار مُنسجمًا مع خطة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في التوطين وزيادة فرص مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل ودعم إجمالي الناتج المحلي.

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