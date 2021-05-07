ما الفرق بين الشاي والقهوة وهل يجب الاختيار بينهما؟

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تعد القهوة والشاي من أكثر المشروبات شيوعا في العالم. وكلاهما يحتوي على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعدك على الشعور بالنشاط، ما يجعل من الصعب الاختيار بينهما.

وهنا كل ما تحتاج لمعرفته حول الاختلافات والتشابهات بين القهوة والشاي وأيها أفضل لصحتك، بحسب روسيا اليوم.

القهوة بها المزيد من الكافيين

تحتوي كل من القهوة والشاي على مادة الكافيين، وهو منبه يمكن أن يجعلك تشعر باليقظة والنشاط.

وقد يمنع المرض أيضا، حيث وجدت دراسة كبيرة أجريت عام 2015 أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية معتدلة من الكافيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني مقارنة بالأشخاص الذين لا يستهلكون أيا منها كما كانوا أقل عرضة للإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية، والأمراض العصبية التنكسية، بما في ذلك مرض ألزهايمر وباركنسون، والسرطانات مثل سرطان القولون وسرطان الرحم وسرطان الكبد.

ومن المهم ألا تستهلك الكثير من الكافيين، والذي تعرفه إدارة الغذاء والدواء بأنه أكثر من أربعة إلى خمسة أكواب من القهوة يوميا.

وهذا لأن الكافيين الزائد يمكن أن يسبب:

– الغثيان

– الإسهال

– الأرق

– القلق

– ارتفاع معدل ضربات القلب

وفي الحالات القصوى، يمكن أن يسبب نوبات صرع

يوفر الشاي طاقة وانتباها أكثر استدامة

نظرا لأن القهوة تحتوي على مادة الكافيين أكثر من الشاي، فسوف تمنحك ضجة أكبر. ومع ذلك، يبدو أن الشاي يوفر دفعة أكثر استدامة في الطاقة من القهوة.

وذلك لأن الشاي، على عكس القهوة، يحتوي على مادة L-theanine، وهي مادة كيميائية تستقلب الكافيين على مدى فترة زمنية أطول. وفي الواقع، وجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2008 أن المشاركين الذين تناولوا مزيجا من L-theanine والكافيين حققوا نتائج أفضل في اختبار الانتباه من أولئك الذين تناولوا الكافيين وحده. وخلصت الدراسة إلى أن الجمع بين الاثنين أدى إلى تحسين الأداء المعرفي والانتباه.

ويحتوي كل من الشاي الأخضر والشاي الأسود على L-theanine ، لكن الشاي الأخضر يحتوي على كمية أكبر بقليل، نحو 6.56 مغ، مقارنة بالشاي الأسود 5.13 مغ.

تحتوي القهوة على المزيد من مضادات الأكسدة

تحتوي كل من القهوة والشاي على مضادات الأكسدة، وهي مركبات كيميائية قد تقلل من خطر الإصابة بحالات معينة مثل السرطان أو مرض السكري.

في الواقع، وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن القهوة تحتوي على مضادات أكسدة أكثر من الشاي والشوكولاتة الساخنة .

وتشمل مضادات الأكسدة الشائعة في القهوة أحماض الكلوروجينيك والفيروليك والكافيك والكوماريك. حتى أن بعض الخبراء يعتبرون الكافيين مضادا للأكسدة. ويعد أحد المكونات الرئيسية للشاي الأخضر يسمى الكاتشين أيضا مضادا للأكسدة وله خصائص مضادة للالتهابات.