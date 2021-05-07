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الشؤون الإسلامية بتبوك تجهز 372 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

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الشؤون الإسلامية بتبوك تجهز 372 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشؤون الإسلامية بتبوك تجهز 372 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=980616
المناطق_واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة تبوك تهيئة وتجهيز 372 جامعاً ومسجداً في مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز التابعة لها, لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1442هـ , بالإضافة إلى مصلى العيدين.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة عادل الحويطي، بأن الفرع أنهى استعداداته لتهيئة الجوامع والمساجد المساندة لصلاة العيد لتخفيف الزحام حيث روعي في ذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم مستمر ونظافة وصيانة، مع التأكيد على المراقبين والعاملين من الوقوف ميدانياً للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع.
وأفاد الحويطي بأنه تم تجهيز 190 جامعاً ومسجداً في مدينة تبوك والمراكز التابعة لها، و 64 في محافظة أملج، و 36 في محافظة ضباء، و 17 في محافظة تيماء، و 50 في محافظة الوجه، و 6 في محافظة حقل، و 9 في محافظة البدع.
وأشار مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة إلى أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتجهيز هذه الجوامع والمساجد بكل مستلزماتها لتكون جاهزة لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد في موعد إقامتها بعد شروق الشمس بـ ١٥ دقيقة الساعة السادسة صباحا حسب تقويم أم القرى .
ودعا الحويطي الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية ضمن البروتوكولات التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل الجوامع والمساجد حفاظاً على سلامة وصحة المصلين.

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