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الشؤون الإسلامية بنجران تجهز 220 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشؤون الإسلامية بنجران تجهز 220 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

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الشؤون الإسلامية بنجران تجهز 220 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشؤون الإسلامية بنجران تجهز 220 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=980619
المناطق_واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران استعداداته لتهيئة وتجهيز 220 مصلى وجامعاً ومسجداً في مدينة نجران والمحافظات والمراكز التابعة لها، لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام ١٤٤٢هـ، بعد تجهيز عدد من المساجد التي تم إضافتها لمنع التزاحم .
وأكد فضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي، أن الفرع أكمل استعداداته لتهيئة المصليات والجوامع والمساجد المساندة لها لصلاة العيد لتخفيف الزحام، وتمشيا مع توجيهات معالي الوزير -حفظه الله -بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة.
وقد تم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم مستمر ونظافة وصيانة، والتأكيد على المراقبين والعاملين في الميدان للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع.
وأوضح العصيمي أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة والبروتوكولات الوقائية لتجهيز هذه المواقع بكل مستلزماتها لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد بعد شروق الشمس بـ 15 دقيقة حسب تقويم أم القرى، داعياً الجميع إلى الالتزام بالضوابط الاحترازية والوقائية ضمن البروتوكولات التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص داخل الجوامع والمساجد لصحة وسلامة المصلين.

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