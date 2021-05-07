مدير صحة بيشة يوجه بإعتماد مركز صحي الأمواه مركزاً إستشاريًا

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وجه مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة الأستاذ “فالح بن ناصر الشهراني” بإعتماد مركز صحي الأمواه مركزاً استشارياً.

وأوضحت صحة بيشة ، أن هذه الخطوة تعد نقلة كبيرة في توفير الرعاية الطبية لجميع أهالي محافظة الأمواه وزوارها من خلال المركز الصحي وإضافة عدد من التخصصات ومنها ؛ النساء والولادة، والأطفال، وطب الأسرة، والجراحة العامة.

وأبانت صحة بيشة ، أن هذه الخطوة تأتي لتواكب تطلعات وزارة الصحة لإطلاق عيادات إستشارية تخصصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية وهي إمتداداً للخطة المعلنة من وزارة الصحة لتفعيل دور المراكز الصحية وتدعيمها بأطباء استشاريين بجميع التخصصات الهامة لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى في الاحياء في خطوة تؤسس إلى إحداث نقلة نوعية للرعاية الصحية الأولية، وتُعتبر أولى لبنات الخدمات الصحية المتميزة التي تقدم للمواطنين.

بدوره أكد مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة الأستاذ “فالح الشهراني” ، أن صحة بيشة تسعى إلى تطوير خدماتها الصحية وتطوير بيئة العمل للممارسين الصحيين بما يخدم صحة المرضى والمراجعين.