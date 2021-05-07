احدث الأخبار

قبسات مضيئة من فيينا
أبرز المواد
 رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستعد للتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا
أبرز المواد
 «الفلك الدولي»: حطام الصاروخ الصيني لن يُشكل خطرًا وسيمر فوق السعودية والخليج
أبرز المواد
 الإقليم الكشفي العربي يُقيم “سهرة سحور” حول أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية
أبرز المواد
 “المنظمة العربية للسياحة” تشارك في اجتماع حول الجرائم الإلكترونية
أبرز المواد
 “برنامج هدد”: 17 مراقباً بيئياً للحفاظ على إحياء 28 (ماكر)
أبرز المواد
 بر الجوف تبدأ توزيع كسوة العيد كأول مشاريع منصة “إحسان”
أبرز المواد
 مدير صحة بيشة يوجه بإعتماد مركز صحي الأمواه مركزاً إستشاريًا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بنجران تجهز 220 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بتبوك تجهز 372 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 خبراء تعليم في منظمات دولية يشيدون بنجاح تجربة المملكة في التعليم عن بعد
أبرز المواد
 الحج والعمرة: لم تصدر تعليمات رسمية حتى الآن بشأن موسم الحج
أبرز المواد
قبسات مضيئة من فيينا

قبسات مضيئة من فيينا

أبرز المواد
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستعد للتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا

رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستعد للتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا

أبرز المواد
«الفلك الدولي»: حطام الصاروخ الصيني لن يُشكل خطرًا وسيمر فوق السعودية والخليج

«الفلك الدولي»: حطام الصاروخ الصيني لن يُشكل خطرًا وسيمر فوق السعودية والخليج

أبرز المواد
الإقليم الكشفي العربي يُقيم “سهرة سحور” حول أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية

الإقليم الكشفي العربي يُقيم “سهرة سحور” حول أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية

أبرز المواد

مدير صحة بيشة يوجه بإعتماد مركز صحي الأمواه مركزاً إستشاريًا

مدير صحة بيشة يوجه بإعتماد مركز صحي الأمواه مركزاً إستشاريًا
http://almnatiq.net/?p=980622
المناطق_عسير

وجه مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة الأستاذ “فالح بن ناصر الشهراني” بإعتماد مركز صحي الأمواه مركزاً استشارياً.

وأوضحت صحة بيشة ، أن هذه الخطوة تعد نقلة كبيرة في توفير الرعاية الطبية لجميع أهالي محافظة الأمواه وزوارها من خلال المركز الصحي وإضافة عدد من التخصصات ومنها ؛ النساء والولادة، والأطفال، وطب الأسرة، والجراحة العامة.

وأبانت صحة بيشة ، أن هذه الخطوة تأتي لتواكب تطلعات وزارة الصحة لإطلاق عيادات إستشارية تخصصية في مراكز الرعاية الصحية الأولية وهي إمتداداً للخطة المعلنة من وزارة الصحة لتفعيل دور المراكز الصحية وتدعيمها بأطباء استشاريين بجميع التخصصات الهامة لتقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى في الاحياء في خطوة تؤسس إلى إحداث نقلة نوعية للرعاية الصحية الأولية، وتُعتبر أولى لبنات الخدمات الصحية المتميزة التي تقدم للمواطنين.

بدوره أكد مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة الأستاذ “فالح الشهراني” ، أن صحة بيشة تسعى إلى تطوير خدماتها الصحية وتطوير بيئة العمل للممارسين الصحيين بما يخدم صحة المرضى والمراجعين.

روابط ذات صلة

قبسات مضيئة من فيينا

قبسات مضيئة من فيينا
رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستعد للتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا

رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستعد للتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا
«الفلك الدولي»: حطام الصاروخ الصيني لن يُشكل خطرًا وسيمر فوق السعودية والخليج

«الفلك الدولي»: حطام الصاروخ الصيني لن يُشكل خطرًا وسيمر فوق السعودية والخليج

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*