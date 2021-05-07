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بر الجوف تبدأ توزيع كسوة العيد كأول مشاريع منصة “إحسان”

بر الجوف تبدأ توزيع كسوة العيد كأول مشاريع منصة “إحسان”
http://almnatiq.net/?p=980626
المناطق_الجوف

بدأت جمعية البر الخيرية بالجوف اليوم الخميس بتوزيع القسائم الإلكترونية لبرنامج كسوة العيد للأطفال وهو أحد المشاريع المدعومة من قِبل منصة إحسان.
هذا وأوضح الأستاذ عبدالله الخالدي المدير التنفيذي للجمعية بأن هذا المشروع مخصص لـ300 طفل فقط وهم من أبناء المطلقات وأبناء الأسر الأشد حاجة.
وقد أهاب الخالدي بالأسر المستفيدة من المشروع والتي وصلتها القسائم عبر الرسائل النصية بسرعة التوجه للشراء من المحال الموضحة بالرسائل وعدم التأخير عن الموعد النهائي للشراء والموضح أيضًا بالرسالة.
هذا وقدم الخالدي خالص شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين نظير حرصهم المستمر لما فيه مصلحة المواطن وأسرته وبين أن منصة إحسان هي إحدى المنافذ التي أوجدتها الدولة من أجل تقديم العون للأسر المحتاجة.
وأضاف الخالدي منصة إحسان وجدت لتقدم العون لقطاع العمل الخيري والمساهمة في تنميته وتخفيف العبء عنه وأن مشروع كسوة الأطفال ما هو إلا باكورة مشاريع الجمعية المدعومة من المنصة إضافة إلى عدة مشاريع التي سيتم تنفيذها مستقبلاً بإذن الله.

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