احدث الأخبار

الإقليم الكشفي العربي يُقيم “سهرة سحور” حول أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية
أبرز المواد
 “المنظمة العربية للسياحة” تشارك في اجتماع حول الجرائم الإلكترونية
أبرز المواد
 “برنامج هدد”: 17 مراقباً بيئياً للحفاظ على إحياء 28 (ماكر)
أبرز المواد
 بر الجوف تبدأ توزيع كسوة العيد كأول مشاريع منصة “إحسان”
أبرز المواد
 مدير صحة بيشة يوجه بإعتماد مركز صحي الأمواه مركزاً إستشاريًا
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بنجران تجهز 220 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بتبوك تجهز 372 جامعاً ومسجداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك
أبرز المواد
 خبراء تعليم في منظمات دولية يشيدون بنجاح تجربة المملكة في التعليم عن بعد
أبرز المواد
 الحج والعمرة: لم تصدر تعليمات رسمية حتى الآن بشأن موسم الحج
أبرز المواد
 ما الفرق بين الشاي والقهوة وهل يجب الاختيار بينهما؟
أبرز المواد
 مرور المدينة يضبط قائد مركبة مارس التفحيط بطريق تبوك القديم
أبرز المواد
 أمير منطقة عسير يوجه بتعزيز الخدمات التنموية في مركزي ” جمعة ربيعة المقاطرة” و””أحد ثربان”
أبرز المواد
الإقليم الكشفي العربي يُقيم “سهرة سحور” حول أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية

الإقليم الكشفي العربي يُقيم “سهرة سحور” حول أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية

أبرز المواد
“المنظمة العربية للسياحة” تشارك في اجتماع حول الجرائم الإلكترونية

“المنظمة العربية للسياحة” تشارك في اجتماع حول الجرائم الإلكترونية

أبرز المواد
“برنامج هدد”: 17 مراقباً بيئياً للحفاظ على إحياء 28 (ماكر)

“برنامج هدد”: 17 مراقباً بيئياً للحفاظ على إحياء 28 (ماكر)

أبرز المواد
بر الجوف تبدأ توزيع كسوة العيد كأول مشاريع منصة “إحسان”

بر الجوف تبدأ توزيع كسوة العيد كأول مشاريع منصة “إحسان”

أبرز المواد

الإقليم الكشفي العربي يُقيم “سهرة سحور” حول أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية

الإقليم الكشفي العربي يُقيم “سهرة سحور” حول أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية
http://almnatiq.net/?p=980635
المناطق_مبارك الدوسري

أقامت المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي- اليوم سهرة سحور إفتراضية حول قواعد “أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية” بمشاركة أكثر من 100 قائد وقائدة يمثلون 15 جمعية كشفية عربية .  

وقد بدأت السهرة بكلمة للأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، أوضح فيها أن الإقليم الكشفي العربي يُقيم تلك السهرة بهدف تعزيز قدرات المشاركين في قواعد أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية ،  ثم استعرض نائب المدير الاقليمي مدير إدارة الطرق التربوية رفعت السباعي ، فكرة  السهرة وأهدافها الخاصة وبرنامجها وعناصر تقييم المشاركين ، واشار الى أن المشارك في نهاية السهرة يتوقع منه أن يستطيع شرح أهمية الأناشيد في الحركة الكشفية ، ويحدد ويطبق قواعد الأناشيد الفردية والجماعية.   

وتضمنت السهرة كلمة لقائدها عبد الوهاب بن إسماعيل الذي تحدث عن أهمية الأناشيد في الحركة الكشفية ، وتناوبا القائدين أمير كسكاس ، ومراد بن عبدالرحيم على التعريف بقواعد الأناشيد الفردية والجماعية وتطبيقاتها.  

وتستكمل السهرة يوم الأحد القادم حيث سيقوم ممثلي كل جمعية كشفية عربية مشاركة بتقديم فقرة اناشيد فردية وجماعية كتطبيق عملي لفعاليات الورشة. 

روابط ذات صلة

“المنظمة العربية للسياحة” تشارك في اجتماع حول الجرائم الإلكترونية

“المنظمة العربية للسياحة” تشارك في اجتماع حول الجرائم الإلكترونية
“برنامج هدد”: 17 مراقباً بيئياً للحفاظ على إحياء 28 (ماكر)

“برنامج هدد”: 17 مراقباً بيئياً للحفاظ على إحياء 28 (ماكر)
بر الجوف تبدأ توزيع كسوة العيد كأول مشاريع منصة “إحسان”

بر الجوف تبدأ توزيع كسوة العيد كأول مشاريع منصة “إحسان”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*