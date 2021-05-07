الإقليم الكشفي العربي يُقيم “سهرة سحور” حول أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية

المناطق_مبارك الدوسري

أقامت المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي- اليوم سهرة سحور إفتراضية حول قواعد “أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية” بمشاركة أكثر من 100 قائد وقائدة يمثلون 15 جمعية كشفية عربية .

وقد بدأت السهرة بكلمة للأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي ، أوضح فيها أن الإقليم الكشفي العربي يُقيم تلك السهرة بهدف تعزيز قدرات المشاركين في قواعد أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية ، ثم استعرض نائب المدير الاقليمي مدير إدارة الطرق التربوية رفعت السباعي ، فكرة السهرة وأهدافها الخاصة وبرنامجها وعناصر تقييم المشاركين ، واشار الى أن المشارك في نهاية السهرة يتوقع منه أن يستطيع شرح أهمية الأناشيد في الحركة الكشفية ، ويحدد ويطبق قواعد الأناشيد الفردية والجماعية.

وتضمنت السهرة كلمة لقائدها عبد الوهاب بن إسماعيل الذي تحدث عن أهمية الأناشيد في الحركة الكشفية ، وتناوبا القائدين أمير كسكاس ، ومراد بن عبدالرحيم على التعريف بقواعد الأناشيد الفردية والجماعية وتطبيقاتها.

وتستكمل السهرة يوم الأحد القادم حيث سيقوم ممثلي كل جمعية كشفية عربية مشاركة بتقديم فقرة اناشيد فردية وجماعية كتطبيق عملي لفعاليات الورشة.