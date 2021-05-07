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“الأرصاد”: أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على بعض المناطق

“الأرصاد”: أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على بعض المناطق
http://almnatiq.net/?p=980646
المناطق - واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة مكة المكرمة), كما يستمر تأثير الرياح النشطة قد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الشمالي وتكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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