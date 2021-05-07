احدث الأخبار

الموارد البشرية تشترط الحصول على لقاح كورونا لدخول مقرات العمل
أبرز المواد
 البحرين تقرر إعفاء المحصنين والمتعافين من مواطني المملكة والخليج من فحص كورونا
أبرز المواد
 مسالخ المدينة المنورة تستقبل ٢٠ ألف رأس من الأنعام
أبرز المواد
 رئيس شؤون الحرمين يستقبل وزير الإعلام المكلف والوزير مشرف الإعلام الفلسطيني
أبرز المواد
 عدد الإصابات بـ “كورونا” في الهند يتخطى الـ 400 ألف إصابة جديدة
أبرز المواد
 ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية
أبرز المواد
 “الأرصاد”: أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على بعض المناطق
أبرز المواد
 قبسات مضيئة من فيينا
أبرز المواد
 رئيسة المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي مستعد للتنازل عن حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا
أبرز المواد
 «الفلك الدولي»: حطام الصاروخ الصيني لن يُشكل خطرًا وسيمر فوق السعودية والخليج
أبرز المواد
 الإقليم الكشفي العربي يُقيم “سهرة سحور” حول أداء الأناشيد الكشفية الفردية والجماعية
أبرز المواد
 “المنظمة العربية للسياحة” تشارك في اجتماع حول الجرائم الإلكترونية
أبرز المواد
الموارد البشرية تشترط الحصول على لقاح كورونا لدخول مقرات العمل

الموارد البشرية تشترط الحصول على لقاح كورونا لدخول مقرات العمل

أبرز المواد
البحرين تقرر إعفاء المحصنين والمتعافين من مواطني المملكة والخليج من فحص كورونا

البحرين تقرر إعفاء المحصنين والمتعافين من مواطني المملكة والخليج من فحص كورونا

أبرز المواد
مسالخ المدينة المنورة تستقبل ٢٠ ألف رأس من الأنعام

مسالخ المدينة المنورة تستقبل ٢٠ ألف رأس من الأنعام

أبرز المواد
رئيس شؤون الحرمين يستقبل وزير الإعلام المكلف والوزير مشرف الإعلام الفلسطيني

رئيس شؤون الحرمين يستقبل وزير الإعلام المكلف والوزير مشرف الإعلام الفلسطيني

أبرز المواد

ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية

ولي العهد وقائد الجيش الباكستاني يستعرضان العلاقات الثنائية
http://almnatiq.net/?p=980649
المناطق - واس:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في جدة اليوم، معالي قائد الجيش الباكستاني الفريق أول قمر جاويد باجوا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية، وبحث فرص تطويرها، بالإضافة إلى عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف بن سعيد المالكي.

فيما حضره من الجانب الباكستاني سفير باكستان لدى المملكة الفريق بلال أكبر، وسكرتير معالي قائد الجيش الباكستاني اللواء محمد عرفان، وملحق الدفاع بسفارة باكستان لدى المملكة العميد ركن هارون إسحاق راجا.

روابط ذات صلة

الموارد البشرية تشترط الحصول على لقاح كورونا لدخول مقرات العمل

الموارد البشرية تشترط الحصول على لقاح كورونا لدخول مقرات العمل
البحرين تقرر إعفاء المحصنين والمتعافين من مواطني المملكة والخليج من فحص كورونا

البحرين تقرر إعفاء المحصنين والمتعافين من مواطني المملكة والخليج من فحص كورونا
مسالخ المدينة المنورة تستقبل ٢٠ ألف رأس من الأنعام

مسالخ المدينة المنورة تستقبل ٢٠ ألف رأس من الأنعام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*