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عدد الإصابات بـ “كورونا” في الهند يتخطى الـ 400 ألف إصابة جديدة

عدد الإصابات بـ “كورونا” في الهند يتخطى الـ 400 ألف إصابة جديدة
http://almnatiq.net/?p=980653
المناطق - وكالات:

سجلت الهند اليوم 414188 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما قفزت الوفيات اليومية بواقع 3915 وفاة.

ويبلغ عدد الإصابات في البلاد حاليًا 21.49 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات الإجمالي إلى 234083, وسجلت الهند هذا الأسبوع وحده 1.57 مليون حالة إصابة وأكثر من 15100 وفاة.

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