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مسالخ المدينة المنورة تستقبل ٢٠ ألف رأس من الأنعام

مسالخ المدينة المنورة تستقبل ٢٠ ألف رأس من الأنعام

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مسالخ المدينة المنورة تستقبل ٢٠ ألف رأس من الأنعام

مسالخ المدينة المنورة تستقبل ٢٠ ألف رأس من الأنعام
http://almnatiq.net/?p=980659
المناطق - واس:

استقبلت مسالخ أمانة المدينة المنورة خلال أول ٢٠ يوماً من شهر رمضان المبارك الجاري، ٢٠ ألف ذبيحة من الأنعام، بمعدل ألف ذبيحة يومياً، منها ٤٥٨ رأساً من الإبل والبقر، إضافة إلى ١٩٤٣٣رأساً من الضأن والماعز.

وأعدت أمانة المدينة المنورة خطة تشغيلية وآلية عمل منذ بداية شهر رمضان المبارك حيث جهزت ٧ مسالخ للخدمة تعمل من بعد صلاة الفجر إلى السادسة مساء، ومن بعد صلاة العشاء وحتى الساعة الثانية عشرة صباحاً وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، حيث لا يسمح بالدخول إلا لصاحب الذبيحة دون مرافقين وذلك بعد إبراز تطبيق توكلنا، كما تم توفير خدمة التوصيل للمنازل للعملاء عبر أحد التطبيقات.

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