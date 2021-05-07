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“تويتر” يسمح للمستخدمين دفع “إكراميات” لمتابعيهم المفضلين

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“تويتر” يسمح للمستخدمين دفع “إكراميات” لمتابعيهم المفضلين

“تويتر” يسمح للمستخدمين دفع “إكراميات” لمتابعيهم المفضلين
http://almnatiq.net/?p=980670
المناطق - وكالات:

أتاحت شركة “تويتر”، أداة جديدة تحمل اسم “تيب جار” أو علبة الإكراميات؛ تُمكن المستخدمين من التبرع بمبالغ مالية لمتابعيهم المفضلين.

وقالت الشركة في بيان أصدرته أمس (الخميس) إن هذه الخطوة تأتي ضمن المرحلة الأولى من خطتها لاستحداث طرق جديدة لتقديم الدعم المالي والحصول عليه عبر “تويتر”.

وتقتصر الخدمة حتى اللحظة على عدد محدود من الحسابات، من صناع محتوى وصحافيين وخبراء ومنظمات غير حكومية، ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن جميع المستخدمين للنسخة الإنجليزية يمكنهم دفع إكراميات.

وستتيح الخاصية الجديدة تقديم “إكراميات” بواسطة خدمات للدفع الإلكتروني ولن تتقاضى “تويتر” أي عمولة عن هذه الأموال.

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