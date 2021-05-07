“الأرصاد” تحذر أهالي هذه المنطقة من هطول أمطار رعدية

المناطق - الرياض:

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن أمطار رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.



ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها.