سلطنة عمان تحظر دخول القادمين من 16 دولة

المناطق - وكالات:

من المنتظر أن تبدأ سلطنة عمان، اليوم الجمعة، تنفيذ قرارات حظر استقبال المسافرين من 14 دولة، لأجل غير مسمى وذلك ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للجنة العليا لمكافحة كورونا تضم قائمة الدول كلًا من السودان، ولبنان، وجنوب إفريقيا، والبرازيل، ونيجيريا، وتنزانيا، وغانا، وغينيا، وسيراليون، وإثيوبيا، والمملكة المتحدة، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، بالإضافة إلى المارين من تلك الدول خلال 14 يومًا السابقة لدخولهم سلطنة عمان وفي وقت لاحق أضافت اللجنة مصر والفلبين إلى قائمة الدول المحظورة.

كما تم حظر جميع الأنشطة التجاريّة طوال اليوم ابتداءً من يوم السبت 8 مايو 2021م إلى نهاية يوم السبت 15 مايو 2021م، وتُستثنى من ذلك الحظر محلات بيع المواد الغذائية، ومحطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات، ويُسمح بخدمة التوصيل للمنازل لجميع البضائع خلال فترة الحظر المذكورة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية الرسمية، تقرر تعليق حضور الموظّفين إلى مقارّ عملهم واعتماد نظام العمل عن بعد في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ابتداءً من يوم الأحد 9 مايو 2021م إلى يوم الثلاثاء 11 مايو 2021م، وتحثّ اللجنة العليا شركات القطاع الخاص على تطبيق خطط استمرارية الأعمال عن طريق العمل عن بُعد وتقليص عدد الموظّفين الذين يطلب منهم الحضور إلى مقارّ العمل.